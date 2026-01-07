Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos confirmaron que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sufrieron golpes durante el operativo que terminó con su captura en Venezuela, según revelaron fuentes oficiales citadas por El Tiempo.

De acuerdo con la información entregada a congresistas estadounidenses, en una reunión con altos funcionarios de Trump, según afirmó CNN, ambos intentaron resguardarse en un búnker de acero mientras las fuerzas especiales ejecutaban la operación.

En ese momento, se golpearon la cabeza contra una puerta de baja altura, lo que les ocasionó heridas visibles. Estos detalles salieron a la luz en el mencionado encuentro que tuvo lugar el lunes 5 de enero luego de los primeros procedimientos judiciales en una corte federal de Nueva York.

De acuerdo con esa versión, después de la detención, ambos recibieron atención médica inicial antes de su traslado fuera del país para enfrentar los cargos en su contra.

La revelación de estos hechos añadió un nuevo elemento al debate internacional sobre el operativo que puso fin al gobierno de Maduro y sus implicaciones políticas y judiciales.

Abogado de Cilia Flores pidió valoración médica para su defendida y habló de fracturas

Durante la audiencia inicial ante una corte federal de Nueva York, el abogado de Cilia Flores solicitó que su defendida fuera sometida a una valoración médica completa, al advertir que presentaría fracturas y otras lesiones sufridas durante el operativo que terminó con su captura. La petición se hizo pública en medio de los primeros procedimientos judiciales que enfrentan la ex primera dama venezolana y Nicolás Maduro.

El defensor señaló que Flores evidenciaba dolores intensos, golpes visibles y posibles fracturas, por lo que consideró necesario que médicos especializados evaluaran su estado de salud. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, las lesiones estarían relacionadas con los hechos ocurridos durante el intento de resguardarse en el momento del operativo.

Según lo expuesto ante el juez, la condición física de Flores requería atención prioritaria, argumento con el que la defensa buscó garantizar que se respetaran sus derechos mientras avanza el proceso judicial. La solicitud quedó registrada como parte del expediente del caso, mientras las autoridades estadounidenses continúan con las diligencias correspondientes.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.