La operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro marcó un punto de quiebre en la crisis política y judicial de Venezuela, al tratarse de una de las acciones más contundentes emprendidas por Estados Unidos contra el antiguo liderazgo chavista.

Sin embargo, el hecho de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia y que Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello no fueran detenidos provoca cuestionamientos sobre una esperada transición o cambio en el poder.

Frente a esto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció una explicación centrada en consideraciones estratégicas, de seguridad y viabilidad operativa, al detallar los motivos que llevaron a enfocar la misión exclusivamente en la captura del entonces mandatario.

Rubio aseguró que la operación que permitió la captura de Maduro no incluyó la detención de otros altos funcionarios del régimen venezolano, como Padrino López y Cabello, aunque continúan siendo requeridos por la justicia estadounidense.

Según Rubio, la misión tuvo un objetivo claramente definido y priorizado: asegurar la captura del entonces mandatario venezolano, considerado la cabeza de la estructura que Washington señala de narcotráfico y crimen transnacional.

El funcionario sostuvo que ampliar la operación para arrestar a más personas habría incrementado de manera significativa los riesgos y comprometido el éxito del operativo.

“No vamos a entrar y simplemente atraparlos. Imagina los gritos que habría de todos los demás si tuviéramos que quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas. Conseguimos lo prioritario. El número uno en la lista era el hombre que afirmaba ser el presidente del país, que no lo era”, indicó Rubio en una rueda de prensa, según recogió Semana.

El jefe de la diplomacia estadounidense detalló que la acción fue altamente compleja desde el punto de vista logístico y de seguridad. La incursión implicó el ingreso a zonas fuertemente custodiadas, la extracción rápida del objetivo principal y la salida inmediata del territorio, todo ejecutado en un tiempo limitado para evitar enfrentamientos de mayor escala.

¿Qué pasará con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino luego de la captura de Maduro?

Rubio recalcó que tanto Padrino López como Cabello continúan siendo buscados por Estados Unidos y enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico, crimen transnacional y violaciones a los derechos humanos.

Fuentes oficiales han señalado que las órdenes y recompensas vigentes se mantienen, y que su no detención durante el operativo respondió a criterios de priorización estratégica, no a un cierre de los procesos en su contra.

Por lo tanto, no se descarta un endurecimiento del cerco diplomático y judicial, con mayor presión para limitar su movilidad internacional y profundizar sanciones individuales.

En el plano interno, su situación dependerá de la reconfiguración del poder tras la caída del antiguo liderazgo y de la capacidad que conserven para sostener apoyos dentro de las Fuerzas Armadas y del aparato político que será dirigido por Rodríguez.

.@SecRubio: “It is not easy to land a helicopter in the middle of the largest military base… kick down his door, grab him, put him in handcuffs, read him his rights, put him in a helicopter… and you’re asking me why we didn’t do that in five other places at the same time!?” pic.twitter.com/Pm9Jy1AKp3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.