La capital venezolana vivió una noche de alta alerta este lunes, cuando ráfagas de disparos resonaron en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, tras el sobrevuelo de drones no identificados.

Vecinos y testigos reportaron detonaciones después de las 20:00 horas locales, en un incidente que AFP atribuyó a una respuesta de las fuerzas de seguridad para neutralizar la amenaza aérea.

Según reportes preliminares, integrantes de las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los drones detectados sobre el palacio presidencial. Una fuente oficial aseguró que la situación estaba “controlada” y que se activaron protocolos de defensa, incluyendo inhibidores de señal.

Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni heridos, aunque la confusión persiste y en redes sociales circulan videos que capturan las detonaciones y luces en el cielo nocturno.

🇻🇪 AHORA: se reportan drones y enfrentamientos de disparos cerca del Palacio de Miraflores (Caracas) NOTICIA EN DESARROLLO pic.twitter.com/99bbMEpAku — El Necio (@ElNecio_Cuba) January 6, 2026

El incidente se suma a la tensión reinante tras la operación estadounidense que resultó en la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hoy mismo, Delcy Rodríguez asumió el cargo interino, en medio de un estado de excepción que ordena la captura de cualquier persona vinculada al “ataque armado” de EE.UU.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.