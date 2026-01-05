El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él mantiene el control directo de la intervención de su país en Venezuela, aunque delegó la supervisión operativa en altos funcionarios de su Gobierno. En una entrevista concedida a NBC, el mandatario explicó que el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente, J.D. Vance, están a cargo del seguimiento del proceso.

Trump recalcó que, pese a la participación de este equipo, la conducción final de las decisiones permanece en sus manos. En cuanto a la participación de este equipo designado, aseguró: “Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)”, aseguró el mandatario en la entrevista.

En la misma entrevista, el mandatario se refirió a la situación política del país suramericano y aseguró que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se encuentra “cooperando” con las autoridades estadounidenses. No obstante, Trump negó que hubiese existido algún tipo de comunicación previa con Rodríguez antes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Cabe mencionar que este lunes, Rodríguez quedó como presidenta encargada de Venezuela, después de tomar juramento ante la captura de Maduro. Antes de tomar posesión, la nueva mandataria calificó la operación militar estadounidense como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”. En cadena nacional afirmó: “Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie… que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”.

Sin embargo, posterior a la posesión, adoptó un tono más conciliador al invitar al gobierno de Donald Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional”.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.