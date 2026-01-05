La primera audiencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos, llevada a cabo este lunes 5 de enero, estuvo lejos de ser un trámite ordinario. Más allá de los aspectos procesales del caso, el momento que más llamó la atención ocurrió dentro de la sala cuando el líder del régimen venezolano protagonizó un tenso cruce verbal con un ciudadano venezolano que asistía como público.

El hecho fue revelado por Rogelio Mora Tagle, periodista de Telemundo, quien estuvo dentro de la corte y narró en detalle lo ocurrido durante la audiencia. Según el comunicador, el ambiente ya era inusual desde el ingreso de Maduro a la sala.

“Ha sido una audiencia poco común. Cuando Maduro ingresó a la sala lo hizo con una sonrisa muy irónica, volteó a ver a todos los que estábamos en la sala y le dijo a todo el mundo ‘Happy new year’, así en inglés”, relató Mora Tagle, subrayando el contraste entre la gravedad del proceso y la actitud del líder del régimen venezolano.

De acuerdo con el periodista, Nicolás Maduro se mostró tranquilo, aunque con una actitud que muchos interpretaron como provocadora. Caminaba con movimientos lentos, debido a que estaba esposado de los pies, pero no de las manos, un detalle que no pasó desapercibido para quienes seguían cada gesto dentro de la sala.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando se le preguntó directamente por su identidad. Según el reporte de Telemundo, a Maduro se le consultó si efectivamente era Nicolás Maduro, a lo que respondió afirmativamente, asegurando además que era el presidente de Venezuela y que era inocente de los cargos que se le imputan en Estados Unidos.

“Le preguntaron si él era Nicolás Maduro y él respondió que sí, que era presidente de Venezuela, que era inocente, y que había sido secuestrado después de una operación militar de los Estados Unidos. La verdad es que todos los que estábamos en la corte quedamos fríos con esas declaraciones”, afirmó Mora Tagle.

Sin embargo, el episodio que marcó la jornada judicial se produjo hacia el final de la audiencia, cuando un ciudadano venezolano presente en el público decidió confrontar directamente a Maduro. Según el testimonio del periodista, el hombre se puso de pie y le gritó: “Vas a pagar por lo que hiciste”, una frase que resonó con fuerza en la sala.

Lejos de ignorar el reclamo, Nicolás Maduro reaccionó de inmediato. De acuerdo con el relato de Mora Tagle, el acusado se levantó y respondió con un mensaje desafiante: “Soy el presidente de Venezuela y tú verás que, por Dios, voy a quedar en libertad”.

El intercambio provocó un momento de alta tensión y sorpresa entre los asistentes, al tratarse de un cruce directo entre el procesado y un miembro del público, algo poco habitual en este tipo de audiencias.

El periodista de Telemundo recalcó que la reacción de Maduro evidenció una actitud retadora y una clara intención de reafirmar su figura política incluso dentro del contexto judicial adverso que enfrenta en territorio estadounidense.

Durante la diligencia, también se abordaron otros aspectos relevantes del caso. Según Mora Tagle, Maduro dejó claro que conoce de qué se le acusa, aunque manifestó no estar plenamente informado sobre todos sus derechos dentro del proceso judicial en Estados Unidos. En ese sentido, solicitó la visita del cónsul de Venezuela, petición que quedó registrada durante la audiencia.

Por su parte, el abogado defensor de Nicolás Maduro hizo referencia a asuntos médicos que deben ser tratados y señaló la necesidad de diligenciar un formulario correspondiente para que estos temas puedan ser atendidos adecuadamente.

Asimismo, el abogado de Cilia Flores indicó que ella presenta algunos rasguños en su cuerpo y que requiere atención médica apropiada, información que también fue expuesta ante el juez.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.