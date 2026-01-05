Desde que Nicolás Maduro fue detenido el pasado 3 de enero en Venezuela, se han alzado múltiples opiniones sobre las acciones que tomó Estados Unidos en su contra. Por un lado están quienes apoyan el accionar para liberar al vecino país y, por el otro, los que rechazan la intervención a la soberanía de un país ajeno.

Esta discusión llegó a los tribunales de Nueva York, donde este 5 de enero iniciará el juicio contra Maduro por supuesta participación en narcotráfico. Hasta Manhattan, distrito en el que se llevará a cabo la audiencia, llegaron venezolanos que celebraban la detención y el fin del régimen.

Sin embargo, también se acercaron manifestantes, al parecer estadounidenses, que pedían la liberación inmediata de Nicolás Maduro. Estas personas alegan que se trató de una detención motivada únicamente por el petróleo venezolano, por lo que debía quedar libre, así como su esposa.

Esta situación molestó a los oriundos de Venezuela que celebraban e insultaron a quienes condenaban el hecho. Incluso, en los videos que se viralizaron, se observan los momentos de tensión que se vivieron afuera de los tribunales, pues los ciudadanos venezolanos insultaron a los manifestantes, pero una valla de la Policía de Nueva York impidió que el hecho pasara a mayores.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.