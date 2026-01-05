Maduro fue llevado por las autoridades norteamericanas desde el centro de detención hasta el tribunal donde será juzgado por varios delitos que incluyen narcotráfico y terrorismo, entre otros.

Sigue a PULZO en Discover

Algo que llamó la atención del momento fue que Maduro vestía un overol gris y no uno naranja como el que se suele ver a los presos en esa nación. Para esto hay una explicación sencilla.

En Estados Unidos no existe un uniforme penitenciario único a nivel nacional, por eso algunos presos usan uniforme gris y otros naranja. La diferencia se debe principalmente a decisiones administrativas de cada sistema carcelario y a la función que cumple el uniforme.

El uniforme naranja suele usarse en cárceles locales o centros de detención preventiva. Su color llamativo facilita la identificación rápida de los detenidos, reduce el riesgo de fugas y es práctico para traslados o audiencias judiciales.

El uniforme gris, en cambio, es común en prisiones estatales o federales donde están recluidos presos muy peligrosos. Este color se considera más sobrio y menos estigmatizante, y se asocia con estancias más largas.

Además, en algunos centros el gris identifica a internos con un nivel de custodia específico o a quienes ya pasaron la fase inicial de detención.

También influyen otros factores: algunas cárceles usan colores distintos (azul, verde, beige) para diferenciar niveles de seguridad, pabellones, tipo de delito o estatus procesal del recluso.

Incluso dentro de una misma prisión, el color puede cambiar según el comportamiento del interno o su asignación laboral. El uso de uniforme gris o naranja no responde a una regla nacional, sino a criterios operativos y de seguridad definidos por cada autoridad penitenciaria.

¿Cuáles son los cargos que afronta Nicolás Maduro?

Según la investigación oficial de Estados Unidos, que se desarrolló durante al menos seis meses, Maduro enfrenta cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua.

La evidencia fue recopilada por agencias como la DEA, el FBI y la CIA, y será expuesta tras su presentación ante una corte en Nueva York, luego de su captura en Caracas en una operación de la Fuerza Delta.

La acusación sostiene que, desde su etapa como canciller de Hugo Chávez, Maduro vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes para facilitar el traslado de ganancias de droga desde México.

También habría autorizado vuelos privados bajo cobertura diplomática para mover dinero del narcotráfico sin controles. Además, se le señala de liderar actividades del llamado “cartel de los soles”, junto a su esposa Cilia Flores y altos funcionarios del régimen.

Las autoridades aseguran que Maduro participó directamente en la comercialización de cocaína incautada por militares venezolanos, mantuvo alianzas con el cartel de Sinaloa y con las Farc, y autorizó envíos internacionales, incluido uno de 1,3 toneladas de cocaína a Francia en 2013. Tras esa incautación, habría ordenado desviar la atención con capturas internas. Con estas pruebas, EE. UU. confía en una condena ejemplar.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.