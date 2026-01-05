La captura de Nicolás Maduro, ocurrida en la madrugada del pasado 3 de enero en Venezuela, sigue generando lecturas distintas a la versión oficial presentada por Estados Unidos. Una de las más comentadas en redes sociales proviene del colectivo Anonymous, que sostiene que lo sucedido no habría sido una operación militar improvisada, sino el desenlace de un acuerdo previamente negociado.

Sigue a PULZO en Discover

A través de la cuenta @YourAnonCentral, asociada al colectivo internacional de activistas digitales, Anonymous aseguró que los hechos registrados en Caracas, incluidos los bombardeos, harían parte de una puesta en escena diseñada para legitimar ante la opinión pública un pacto ya cerrado con antelación.

Según esa narrativa, el grupo afirma que meses antes ya había advertido que cualquier ataque aéreo en Venezuela respondería a lo que denominaron un “death theatre”, es decir, un espectáculo de confrontación militar construido para dar apariencia de una acción bélica real, cuando en realidad existiría un arreglo político previo.

En publicaciones difundidas desde noviembre de 2025, Anonymous sostenía que Maduro ya habría preparado su salida del poder y que incluso contaría con inversiones en el exterior, especialmente en Dubái. Además, señalaba que la amenaza de una intervención militar serviría como mecanismo de presión para asegurar concesiones relacionadas con recursos petroleros y la transferencia de capitales fuera del país, supuestamente con la participación de actores internacionales.

Qué dice Anonymus sobre la captura de Maduro

Estas versiones surgieron en el contexto de una llamada telefónica que, según reveló The New York Times, se habría producido el 21 de noviembre de 2025 entre Nicolás Maduro y Donald Trump. La conversación fue posteriormente confirmada por ambos líderes, aunque ninguno precisó los temas abordados, lo que dejó espacio para múltiples especulaciones.

Anonymous no niega los bombardeos registrados en Caracas durante la madrugada del 3 de enero. Por el contrario, reconoce que ocurrieron, pero asegura que habrían sido parte del libreto previamente acordado. Según esa interpretación, el impacto real de la operación habría recaído sobre la población civil, mientras que la dirigencia política ya tendría garantizado su retiro del poder.

Durante esa madrugada, decenas de videos difundidos por ciudadanos y medios locales e internacionales mostraron aeronaves estadounidenses atacando instalaciones militares venezolanas cercanas a zonas urbanas. Las explosiones iluminaron el cielo de Caracas y provocaron pánico entre los habitantes de la capital.

Para el colectivo, esas imágenes no contradicen su versión, sino que la refuerzan, al encajar con el escenario que dicen haber anticipado semanas atrás.

(Vea también: Aviones, búnker y hasta granja de caballos: los lujos que tuvo Maduro durante su régimen)

Hasta el momento, Anonymous no ha presentado pruebas documentales que permitan confirmar de manera independiente esta teoría. Aun así, insiste en que la captura de Maduro confirma que su salida no fue repentina ni resultado exclusivo de una acción militar, sino la culminación de negociaciones discretas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Mientras los gobiernos y organismos internacionales reaccionan a los hechos bajo el marco de una operación militar y se multiplican las condenas por la violación de la soberanía venezolana, la versión de Anonymous se posiciona como una narrativa alternativa que no discute lo ocurrido, pero sí pone en duda las razones reales detrás de la caída del líder del régimen.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.