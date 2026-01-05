El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro comparece este lunes ante un tribunal de Nueva York, dos días después su captura en Caracas en una audaz operación militar de Estados Unidos, que afirma estar “a cargo” del país.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas durante intensos ataques militares estadounidenses el sábado que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Tras el arresto de su padre, Nicolás Maduro, el joven chavista de 35 años irrumpió en las redes sociales con un mensaje para la política venezolana. El hombre, que también es diputado y firme defensor del régimen chavista, señaló a las bases internas de su movimiento, cuestionando posibles traidores entre quienes tienen el poder.

“La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, fue la dura sentencia de Maduro Guerra, que hasta el momento se había centrado en la operación militar de Estados Unidos como una invasión extranjera.

El periodista Jaime Bayly entregó detalles de lo que fue la operación contra Maduro y quiénes serían las 2 personas que lo delataron. En un primer video habló de un alto militar, que habría dado información crucial para dar con el paradero de Maduro.

“¿Cómo sabía Estados Unidos donde estaban durmiendo Maduro y Cilia Flores? Porque un alto funcionario militar venezolano delató a Maduro. Le dijo a la CIA ‘Maduro esta noche está durmiendo aquí’, aparentemente era una casa, un búnker, Trump la ha descrito como una fortaleza amurallada con puertas de acero y era muy difícil entrar, pero Trump ha contado que una vez que supieron que Maduro estaba allí y sabían que podían entrar, porque la fuerza Delta había entrenado en sus campamentos en Puerto Rico con una réplica de la casa de Maduro”, mencionó.

Ahora, el mismo periodista y en Blu Radio pasaron varios audios de personalidades venezolanas que creen que la persona que lo traicionó es Delcy Rodríguez, que quedó encargada como presidente interina de Venezuela. Una de las hipótesis para señalarla a ella es que está encargada del petróleo en el vecino país, principal interés por parte de EE. UU.

En otro frente, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York, acusados de cargos graves que incluyen narcoterrorismo, importación de cocaína y uso de armadas militares. A medida que se espera su juicio, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, confirmó que su captura fue el resultado de “meses de planificación” que cumplen con la ley estadounidense.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.