En redes sociales comenzó a circular una imagen que mostraría la comida que estaría recibiendo Nicolás Maduro mientras permanece recluido en una cárcel de Nueva York (Estados Unidos), a la espera de una audiencia judicial prevista para el lunes 5 de enero. La información se difundió en medio del amplio cubrimiento que ha generado su situación jurídica durante los primeros días de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

La fotografía fue compartida por Marshall S. Billingslea, exenviado presidencial y exsubsecretario del Tesoro de EE. UU. para la financiación del terrorismo, quien actualmente hace parte del Instituto Hudson. El funcionario publicó la imagen en su cuenta de la red social X y aseguró que corresponde a los alimentos suministrados a Maduro y a su esposa mientras atienden los requerimientos de las autoridades estadounidenses.

En la imagen se observa un plato plástico de color café que contiene arroz, salchichas, verduras hervidas —entre ellas zanahoria, brócoli, arvejas y maíz—, dos tajadas de pan, una torta de maíz y un sobre de salsa. La fotografía se volvió viral en pocas horas y fue replicada por múltiples usuarios en distintas plataformas digitales.

Tras la difusión masiva, algunos internautas editaron la imagen y publicaron versiones modificadas del plato, acompañadas de mensajes sobre cómo debería ser la alimentación del mandatario.

(Vea también: A Maduro le salió defensor de peso mundial: superpotencia exige a EE. UU. liberarlo “inmediatamente”)

“Mejor que lo que comen los presos políticos de Maduro. Ojalá los liberen pronto”, “no le des los ‘hot dogs'”, “¿es eso comida de prisión?” y “esa es una comida mucho mejor que la que la mayoría de los venezolanos reciben todos los días”, son algunas de las reacciones del ‘post’ compartido por Marshall S. Billingslea.

¿En cuál cárcel está Nicolás Maduro?

De acuerdo con la información que circula, Nicolás Maduro permanecería recluido en el MDC (Metropolitan Detention Center), un centro de detención federal ubicado en el distrito de Brooklyn (Nueva York). Este recinto es descrito como una estructura de concreto y acero de varios pisos, destinada a la custodia de personas procesadas o condenadas por la justicia estadounidense.

El MDC se encuentra a pocos metros del puerto de Nueva York y a unos cinco kilómetros de puntos emblemáticos de la ciudad como la Quinta Avenida y Central Park, además de otras atracciones reconocidas. Su localización lo sitúa en una de las zonas urbanas más importantes del país, dentro de un complejo carcelario de alta seguridad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.