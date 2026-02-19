El presidente Gustavo Petro confirmó que el salario mínimo para 2026 conservará el aumento del 23,7 % decretado en diciembre pasado. El anuncio lo hizo desde la Plaza de Bolívar, donde explicó que firmó un nuevo decreto con ajustes técnicos solicitados por el Consejo de Estado, pero sin modificar la cifra final.

Sigue a PULZO en Discover

El mandatario señaló que el nuevo documento incorporó estudios detallados sobre productividad laboral, salario relativo y el costo de la canasta mínima vital. Estas precisiones se incluyeron tras las observaciones planteadas por el magistrado Morales, con el fin de reforzar la sustentación jurídica y económica del incremento.

(Vea también: Petro mostró el que sería nuevo pasaporte de Colombia y dijo que es el “cuarto mejor del mundo”)

Petro aseguró que el Gobierno atendió cada uno de los requerimientos técnicos y fortaleció la argumentación del decreto. “Hicimos caso, metimos los estudios de productividad y todos los que se pidieron; ahora tenemos un nuevo decreto más grueso y técnico”, afirmó el jefe de Estado.

Lee También

Pese a las modificaciones en la estructura y soporte del documento, el monto del salario mínimo no sufrió variaciones frente a lo anunciado al cierre de 2025. El presidente enfatizó que su intención fue cumplir las órdenes judiciales sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores ni disminuir el incremento aprobado.

(Vea también: “A veces tiene que pensar feo”: Petro, sobre cómo a un joven le toca llevar regalos a la novia)

Asimismo, indicó que el Gobierno busca que el decreto esté en línea con los principios constitucionales del salario mínimo vital y móvil. Petro explicó que el texto ya fue firmado y remitido al alto tribunal, acompañado de estudios técnicos y económicos que, según dijo, respaldan la viabilidad de la cifra establecida.

Lee También

Finalmente, el primer mandatario insistió en que no quiso exceder los límites legales ni modificar el valor previamente fijado. “No quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025”, sostuvo, y agregó que el próximo ajuste deberá apoyarse en datos de productividad más completos y actualizados.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.