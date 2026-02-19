En medio de las protestas que convocó el Gobierno en apoyo al aumento del salario mínimo, Gustavo Petro hizo una alocución en la Plaza de Bolívar de Bogotá para referirse al tema. Luego de que su administración mantuvo el decreto que puso un alza en el sueldo base del 23 %, el mandatario defendió esta decisión, pero soltó una inusual respuesta sobre por qué es necesario ese incremento.

El jefe de Estado aseguró que la ausencia de accesos a educación, pensiones y a un salario digno provoca que haya pobreza y falta de trabajo. Sin embargo, aseguró que muchos jóvenes de barrios populares hacen maldades para poderles llevar regalos a sus novias.

“Por eso tenemos millones de pobres y el trabajo es escaso aún, aunque lo hemos ampliado”, dijo Petro en medio de su discurso este 19 de febrero, en el que criticó a las instituciones por varias trabas que les han puesto a varios de sus proyectos.

Sin embargo, el mandatario fue más allá y dio una razón más particular para defender sus políticas:

“Por eso los ingresos no alcanzan para comer. Por eso, si un joven en un barrio popular quiere entregarle un regalo a su novia, a veces tiene que pensar feo, porque de dónde consigue el dinero. Por eso nos vamos llenando de violencia y matando entre nosotros mismos”, agregó.

Esto se suma a una frase similar que dijo el pasado 29 de enero, cuando justificó el hurto de celulares en Bogotá porque los jóvenes que roban lo hacen “por amor” a sus parejas.

“Los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselos a las novias, porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado y entonces si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde”, dijo Petro en su momento.

Y es que el presidente ha estado romántico en sus últimos discursos, pues durante su alocución en plaza pública aseguró que el amor es importante para cambiar la desigualdad y la violencia. Además dijo, que sus números han logrado reducir tal situación

“Si pueden criticarme, [pero] el Gobierno de Gustavo Petro hizo crecer el amor en Colombia”, sentenció.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.