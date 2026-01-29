Una nueva controversia rodea al presidente Gustavo Petro luego de sus declaraciones sobre las causas del hurto de celulares en Bogotá. El mandatario hizo estos comentarios durante la pasada firma del comodato del hospital San Juan de Dios entre la Nación y el Distrito, un evento que derivó en reacciones inmediatas por el enfoque planteado frente a la inseguridad urbana.

Durante su intervención, Petro sostuvo que el robo de celulares no obedece a economías ilegales ni al consumo de drogas, sino a motivaciones sentimentales. “El robo de celulares es por amor”, afirmó el jefe de Estado, descartando que los jóvenes involucrados actúen por adicción o para comercializar los dispositivos en el mercado negro, una postura que contrastó con diagnósticos previos de las autoridades.

“Los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselos a las novias, porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado y entonces si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde”, dijo el primer mandatario.

Petro también comparó estos delitos con hechos de corrupción atribuidos a sectores privilegiados, una afirmación que amplificó la polémica. El mandatario minimizó el impacto del hurto individual frente a lo que denominó robos de “cuello blanco”, señalando que estos últimos causan mayores daños al país, una declaración que generó críticas desde distintos sectores políticos.

🇨🇴 | Gustavo Petro dice que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen «por amor», para dárselos a la novia y evitar que ella los deje. «Un hombre sin mujer se pierde». pic.twitter.com/2ONNgGVF7m — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 29, 2026

Las reacciones no se hicieron esperar. La precandidata presidencial Vicky Dávila rechazó las palabras del presidente y las calificó como una burla a las víctimas. A través de redes sociales, la dirigente aseguró que el país enfrenta mafias organizadas detrás del robo de celulares y reclamó acciones concretas contra la inseguridad, en medio de un debate que sigue abierto.

