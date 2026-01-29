Gustavo Petro afirmó que Jesús y María Magdalena fueron compañeros, sugiriendo que la historia oficial ha intentado ocultar o minimizar el papel protagónico de la mujer en el origen del cristianismo. Según su afirmación, esta relación representaba una forma de rebeldía frente a las estructuras de poder patriarcales de la época.

El mensaje en un evento oficial en El Banco (Magdalena) abrió un amplio debate nacional, aunque detrás hay toda una historia en la que incluso se habla acerca de un beso descrito en documentos.

Las teorías que sostienen que Jesús y María Magdalena tuvieron una relación romántica no surgieron de los textos bíblicos tradicionales, sino de una combinación de obras literarias modernas, lecturas alternativas de textos antiguos y leyendas desarrolladas con el paso de los siglos, según explicó el portal BBC Mundo luego de conversar con expertos.

En la cultura popular contemporánea, esta idea se consolidó especialmente a partir de novelas y películas que reinterpretaron la figura de Jesús desde una mirada más humana y emocional.

Historias sobre Jesús y María Magdalena

Uno de los primeros grandes impulsos vino en 1951 con la publicación de ‘La última tentación de Cristo’, del escritor griego Níkos Kazantzákis. En esta obra, Jesús imagina una vida alternativa en la que se casa con María Magdalena. Décadas después, la adaptación cinematográfica dirigida por Martin Scorsese amplificó el debate y provocó fuertes reacciones en sectores cristianos.

A comienzos del siglo XXI, la idea volvió al centro de la conversación global con ‘El código Da Vinci’, de Dan Brown. La novela, y luego su versión cinematográfica, presentó a Jesús y María Magdalena como una pareja y sugirió incluso un linaje secreto. Aunque se trataba de ficción, el éxito masivo de la obra llevó a muchas personas a preguntarse si existía algún respaldo histórico para esa hipótesis.

Cuando se revisan los evangelios canónicos, reconocidos oficialmente por las iglesias cristianas, no hay ninguna referencia a una relación amorosa entre Jesús y María Magdalena. Por el contrario, estas teorías suelen ser rechazadas por la tradición cristiana, que las considera infundadas o incluso contrarias a la fe.

El debate cambia cuando entran en escena los llamados evangelios apócrifos, textos antiguos que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Algunos investigadores han señalado que en estos escritos María Magdalena aparece como una figura especialmente cercana a Jesús. Sin embargo, los especialistas advierten que cercanía no equivale necesariamente a una relación romántica.

La investigadora Wilma Steagall De Tommaso sostiene que no existe evidencia histórica sólida que valide una relación amorosa entre ambos. Según explica, ni siquiera los textos gnósticos apócrifos describen a Jesús y María Magdalena como pareja, y la mayoría se enfoca en encuentros posteriores a la resurrección. Una postura similar defiende el historiador Michael Haag, quien afirma que la intimidad entre ellos fue de carácter espiritual, no sentimental.

Parte del misterio se origina en la escasa información histórica sobre María Magdalena. Se cree que era originaria de Magdala, una ciudad a orillas del mar de Galilea, pero más allá de eso, los datos son limitados. Esta falta de información permitió que se construyeran múltiples tradiciones, algunas contradictorias, que la presentan tanto como santa convertida como prostituta arrepentida o supuesta esposa de Jesús.

Los estudios históricos indican que su figura se formó principalmente a partir de tradiciones orales surgidas después de la muerte de Jesús. Estas memorias mezclaban recuerdos reales con relatos imaginados. María Magdalena aparece en algunos de los textos cristianos más antiguos y es mencionada repetidamente en los evangelios, siempre en momentos clave del relato.

En los textos canónicos, es descrita como testigo de la crucifixión, del entierro y como la primera persona en encontrar el sepulcro vacío. Esta cercanía ha llevado a algunos a interpretar que su rol pudo haber sido más íntimo de lo que se suele aceptar. También existen leyendas populares que vinculan el primer milagro de Jesús, en una boda, con un supuesto matrimonio frustrado de María Magdalena, aunque estas historias no aparecen en los textos sagrados.

Algunos argumentos se apoyan en prácticas culturales de la época, como el hecho de que los rabinos solían estar casados. Sin embargo, los historiadores advierten que el judaísmo del siglo I atravesaba cambios importantes y que el celibato no era desconocido, como muestran los casos de Juan el Bautista y Pablo de Tarso.

¿Por qué se habla de un beso entre Jesús y María Magdalena?

En los textos apócrifos, especialmente el ‘Evangelio de Felipe’, se menciona que Jesús besaba a María Magdalena. Esta frase ha sido interpretada de forma erótica desde una mirada moderna, pero los especialistas señalan que, en el contexto gnóstico, el beso simbolizaba la transmisión de conocimiento espiritual, no una relación amorosa.

“Algunos dicen que Jesús besó a María Magdalena en la boca y eso sería una señal de la relación entre los dos. Es una idiotez, porque besar en la boca en la época de Jesús no tenía la misma connotación que tiene para nosotros hoy. Para los gnósticos era una forma de transmitir sabiduría, sin connotaciones amorosas ni sexuales”, explicó el hagiólogo Thiago Maerki, estudioso del cristianismo antiguo y miembro de la Hagiography Society de Estados Unidos.

Otros textos tardíos, como manuscritos del siglo VI o teorías publicadas en libros recientes, han ido más lejos al hablar de un supuesto matrimonio y descendencia. No obstante, estas interpretaciones son ampliamente cuestionadas y, en algunos casos, consideradas reconstrucciones legendarias sin base histórica confiable.

Incluso fragmentos presentados en años recientes, como el llamado ‘Evangelio de la esposa de Jesús’, terminaron siendo desacreditados por la mayoría de los investigadores, que los consideran falsificaciones medievales.

Hoy, el consenso académico mayoritario sostiene que no hay pruebas científicas suficientes para afirmar que Jesús y María Magdalena fueron pareja. Aun así, los estudios coinciden en algo fundamental: María Magdalena ocupó un lugar central entre los seguidores de Jesús y tuvo un papel destacado en el cristianismo primitivo, un hecho que sigue invitando a nuevas reflexiones históricas y religiosas.

