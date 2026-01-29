El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas apuntó contra el presidente Gustavo Petro y señaló lo que, a su juicio, ha sido el mayor error del actual mandatario, esto, en el nuevo formato de Pulzo, ‘Al Trote’, junto a Ana María Navarrete.

En medio de la conversación, Cárdenas sostuvo que uno de los principales problemas en el ejercicio del poder es la falta de escucha y cuestionó la forma en la que, según él, el presidente asume la toma de decisiones.

La declaración se dio cuando el precandidato hablaba sobre los estilos de liderazgo y marcaba distancia de los modelos personalistas. En ese contexto, insistió en que gobernar exige modestia y la disposición a apoyarse en expertos, en lugar de concentrar las decisiones en una sola figura.

Cabe resaltar que Cárdenas hace parte de la ‘Gran Consulta’, mecanismo en el que también participan Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Aníbal Gaviria, en la antesala del proceso electoral presidencial.

Cómo se debe preparar un candidato presidencial, según Mauricio Cárdenas

En ‘Al Trote’, el precandidato también expuso los elementos que considera claves para la preparación de quien aspire a gobernar el país. En ese marco, destacó la disciplina, el estudio y el trabajo constante como pilares fundamentales.

“En mi familia siempre se dijo que la suerte se reparte a las cinco de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que a las seis de la mañana uno ya tiene que estar listo, con ganas y trabajando duro”, señaló Cárdenas, al explicar la importancia del esfuerzo personal.

El aspirante añadió que su vocación por la enseñanza ha marcado su forma de entender el liderazgo. “Siempre digo que ninguna carrera puede ser realmente exitosa si no hay una fuerte dosis de disciplina y estudio”, afirmó.

Finalmente, reiteró su visión sobre la toma de decisiones en el poder y su rechazo a los liderazgos que se basan únicamente en el instinto. “Soy más de la línea de que los problemas se resuelven oyendo a los expertos, a los que saben, teniendo modestia y sin pretender saberlo todo”, expuso durante la entrevista.

