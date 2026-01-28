El Partido Ecologista Colombiano extendió una invitación formal a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, para que asuma una eventual candidatura presidencial y participe en la consulta interpartidista del progresismo, denominada Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo. La colectividad señaló que Osorio deberá definir su decisión antes del 6 de febrero, fecha límite para la inscripción de aspirantes a ese proceso político.

En una carta enviada a Osorio, el Partido Ecologista manifestó que la invitación busca que ella represente a la colectividad como “expresión de un liderazgo comprometido con la dignidad de los pueblos”. Cabe mencionar que esta invitación llega después de que desmintieran que el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) había ofrecido a Osorio el aval para ser candidata.

Ahora, la nueva propuesta se da en medio de la controversia jurídica que rodea la aspiración presidencial de Daniel Quintero, luego de que la Registraduría Nacional negara su inscripción para la consulta.

La decisión del organismo electoral, encabezado por Hernán Penagos, se fundamentó en que Quintero estaría cobijado por los resultados de la consulta del Pacto Histórico de octubre de 2025, en la que resultó ganador Iván Cepeda. Aunque el exalcalde sostiene que renunció a participar en ese proceso, la Registraduría concluyó que dicha renuncia no se presentó dentro de los plazos establecidos por la ley, por lo que no puede postularse nuevamente.

Ante ese escenario, Daniel Quintero y Diana Osorio analizan la posibilidad de que ella entre en la contienda electoral y compita con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero en la consulta de marzo, cuyo objetivo es definir un candidato único para la primera vuelta presidencial. Osorio ha señalado públicamente que el “establecimiento” ha limitado de forma reiterada las opciones políticas de su esposo, y aseguró que agotarán todos los mecanismos legales disponibles antes de anunciar una decisión definitiva.

El panorama del Frente por la Vida también incluye incertidumbre jurídica sobre la participación de Iván Cepeda, pues sectores de la oposición y algunos expertos consideran que su intervención en la consulta de octubre podría inhabilitarlo para la de marzo. Frente a esto, el senador anunció acciones judiciales y el Consejo Nacional Electoral conformó una comisión especial de magistrados para estudiar su caso.

