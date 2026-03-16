La carrera por la Casa de Nariño entró en una fase definitiva. Tras el cierre del periodo oficial de inscripciones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el panorama para las elecciones del próximo 31 de mayo ya tiene nombres y apellidos.
Un total de 14 candidatos formalizaron su aspiración junto a sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, buscando suceder al actual gobierno en la primera vuelta electoral.
De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, estos son los aspirantes que quedaron registrados en el sistema:
Aunque la lista ya es pública, el proceso aún permite ciertos movimientos legales antes de que el tarjetón sea definitivo.
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Modificaciones: desde este lunes 16 de marzo y hasta el viernes 20 de marzo, se abre el periodo para hacer cambios en las candidaturas inscritas (por renuncia o no aceptación).
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Sorteo del tarjetón: el próximo 25 de marzo se llevará a cabo el sorteo para definir la posición de cada candidato en la tarjeta electoral. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.
La Registraduría también confirmó que se inscribieron los promotores del voto en blanco, opción que también tendrá su espacio garantizado en las urnas el último domingo de mayo.
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