La carrera por la Casa de Nariño entró en una fase definitiva. Tras el cierre del periodo oficial de inscripciones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el panorama para las elecciones del próximo 31 de mayo ya tiene nombres y apellidos.

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Un total de 14 candidatos formalizaron su aspiración junto a sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, buscando suceder al actual gobierno en la primera vuelta electoral.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, estos son los aspirantes que quedaron registrados en el sistema:

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Aunque la lista ya es pública, el proceso aún permite ciertos movimientos legales antes de que el tarjetón sea definitivo.

Modificaciones : desde este lunes 16 de marzo y hasta el viernes 20 de marzo, se abre el periodo para hacer cambios en las candidaturas inscritas (por renuncia o no aceptación).

Sorteo del tarjetón: el próximo 25 de marzo se llevará a cabo el sorteo para definir la posición de cada candidato en la tarjeta electoral. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

La Registraduría también confirmó que se inscribieron los promotores del voto en blanco, opción que también tendrá su espacio garantizado en las urnas el último domingo de mayo.

¿Cuándo es la primera vuelta presidencial en Colombia 2026? La Registraduría Nacional del Estado Civil ya definió el calendario electoral para los comicios en los que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro. De acuerdo con la entidad, la cita para la primera vuelta presidencial será el próximo domingo 31 de mayo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos habilitados podrán acudir a las urnas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. para elegir presidente y vicepresidente para el período constitucional 2026-2030. Cabe recordar que, para ganar en esta instancia, un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos. En caso de que ninguno de los aspirantes alcance la mayoría absoluta, el cronograma oficial establece que se realizará una segunda vuelta. ¿Cuándo sería la segunda vuelta presidencial en Colombia 2026? Tras el cierre de las inscripciones de candidatos ante la Registraduría Nacional, Colombia se prepara para el ciclo electoral que definirá al sucesor de Gustavo Petro. Según el calendario oficial, la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026. Sin embargo, surge la duda recurrente: ¿qué ocurre si ningún aspirante logra el umbral necesario? En caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos válidos), la ley colombiana estipula la realización de una segunda vuelta. Esta jornada definitiva quedó programada para el domingo 21 de junio de 2026. En esta instancia, los ciudadanos solo podrán elegir entre los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas en mayo. Bajo este sistema de mayoría simple, el aspirante que logre la mayor cantidad de sufragios será proclamado como el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030, asumiendo el cargo el 7 de agosto.

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