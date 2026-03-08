Este domingo 8 de marzo los colombianos acudieron a las urnas para renovar el Congreso de la República y escoger sus candidatos preferidos en las diferentes consultas interpartidistas que se llevaron a cabo.

En una jornada marcada por una alta afluencia de votantes en los puestos de votación, la centroderecha ya tiene una ganadora oficial. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, se ha consolidado como la candidata única de su coalición tras imponerse en las urnas.

Valencia logró superar en la contienda interna a figuras de peso que buscaban el respaldo de los sectores tradicionales y de opinión. Entre los nombres que quedaron en el camino se encuentran figuras como David Luna, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila, quienes participaron en los foros y debates previos buscando el favor de la unidad.

Con este triunfo, Valencia no solo asegura su presencia en el tarjetón de mayo, sino que se posiciona como la figura principal de la oposición al actual gobierno.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Ahora, la candidata deberá iniciar un proceso de “costura” política para atraer a los votantes de sus antiguos contendientes y consolidar un discurso que le permita competir contra las otras fuerzas que llegan fortalecidas de la jornada de hoy.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales?

Los ganadores de hoy y los candidatos independientes tienen menos de tres meses para convencer al electorado restante. La fecha clave es el domingo 31 de mayo. Ese día se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional y en los puestos habilitados en el exterior.

Si alguno de los candidatos (Valencia, Cepeda, De la Espriella u otros en contienda) logra la mitad más uno de los votos, será elegido presidente de inmediato. Sin embargo, si eso no ocurre se da paso a la segunda vuelta, la cual se tiene programada para el 21 de junio, es decir, tres semanas después.

Los grandes rivales: el choque de trenes con De la Espriella y Cepeda

El panorama de la primera vuelta presidencial promete ser uno de los más polarizados y seguidos de la historia reciente de Colombia. Con la victoria de Paloma Valencia, el tablero se completa con dos figuras que, por distintos caminos, ya tienen asegurado su cupo en la contienda.

Por un lado aparece Abelardo de la Espriella. El reconocido abogado, que ha mantenido una campaña basada en el orden, la seguridad y la mano dura, llega a la primera vuelta con un respaldo significativo de sectores que buscan una alternativa por fuera de los partidos tradicionales. Su estilo directo y su capacidad de movilización en redes sociales lo convierten en un rival de cuidado para Valencia, pues ambos se disputan un nicho de votantes similar.

En la otra orilla se encuentra Iván Cepeda. El senador, referente del Pacto Histórico y de las fuerzas de izquierda, ha ratificado su intención de llegar a la Casa de Nariño para dar continuidad y profundidad a las reformas sociales.

El cara a cara entre Valencia, De la Espriella y Cepeda representa tres visiones de país diametralmente opuestas, lo que anticipa una campaña de debates intensos y una lucha voto a voto por pasar a una eventual segunda vuelta.

