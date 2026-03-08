Lo que hace apenas unos meses parecía una ruptura irreconciliable entre dos de las mujeres más influyentes de la derecha colombiana, terminó este domingo 8 de marzo de 2026 en un gesto de unidad que sacudió las redes sociales. Tras la contundente victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, la periodista y excandidata Vicky Dávila llegó hasta la residencia de la senadora para sellar la paz con un abrazo que simboliza el nuevo rumbo de la oposición.

Sigue a PULZO en Discover

La relación entre Dávila y Valencia estuvo marcada por una tensión eléctrica durante toda la campaña interna. Vicky, quien dio el salto desde la dirección de Revista Semana a la arena política, representaba una renovación disruptiva que chocaba con la estructura tradicional del Centro Democrático defendida por Paloma. Las declaraciones cruzadas sobre quién tenía la verdadera capacidad de unir al país fueron una constante en foros y debates, donde las chispas no se hicieron esperar.

Sin embargo, el resultado de las urnas dictó sentencia y, con una madurez política inesperada, ambas decidieron dejar atrás los agravios. A través de un video en Instagram, se vio a una Vicky Dávila conciliadora, entrando a la casa de su antigua rival para reconocer su triunfo. “Vamos a sacar a Petro el 7 de agosto. Es una alegría que el Centro Democrático nos vaya a ayudar en el Congreso”, afirmó Dávila, dejando claro que el objetivo común es superior a cualquier diferencia personal.

Paloma Valencia, ahora convertida en la candidata única del bloque opositor para las elecciones presidenciales de mayo, recibe un espaldarazo vital con este gesto. La senadora insistió durante su discurso de victoria en que la consulta no solo era para elegir un nombre, sino para fortalecer un proyecto de país basado en los principios fundacionales de Álvaro Uribe Vélez.

Lee También

“Esta no es una batalla única. Tenemos que presentar una propuesta sólida de cara a las presidenciales”, subrayó Valencia mientras recibía a Dávila en su hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Davila (@vickydavilah)

El camino no será sencillo. Paloma deberá integrar ahora a los seguidores de Vicky Dávila, quienes ven en la periodista un liderazgo independiente y de lucha frontal contra la corrupción. La “Gran Consulta por Colombia” dejó heridas abiertas sobre la renovación y la dependencia de los partidos tradicionales, pero el abrazo de esta noche sugiere que la estrategia de cara a la primera vuelta será la de un frente amplio.

Con este movimiento, la oposición busca enviar un mensaje de fortaleza frente a candidaturas como la de Iván Cepeda. Dávila fue enfática en que, aunque el Pacto Histórico logre mayorías en el Congreso, la verdadera lucha se dará por la Presidencia de la República. La imagen de las dos líderes unidas busca movilizar a un electorado de centroderecha que se sentía fragmentado y que hoy, ante la victoria de Valencia, parece encontrar un punto de convergencia para enfrentar el legado de Gustavo Petro.

* Pulzo.com se escribe con Z