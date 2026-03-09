Entre ellas, una publicación que llamó especialmente la atención fue la de Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, quien revivió una polémica relacionada con la supuesta “deslealtad” del congresista.

La reacción surgió después de que se confirmara que Miguel Polo Polo no logró los votos necesarios para conservar el escaño que ocupaba en el Capitolio, en una jornada electoral marcada por un fuerte debate sobre la representación afro en el Congreso.

En las elecciones, el escaño fue obtenido por Óscar David Benavides, un joven abogado y activista oriundo de Tumaco, quien logró imponerse con más de 125.440 votos (29,96 %).

La contienda estuvo marcada por discusiones sobre el auto-reconocimiento étnico y la legitimidad de la representación afrodescendiente, un debate que acompañó buena parte de la campaña.

Polo Polo, que se había convertido en una de las figuras más visibles de la oposición al Gobierno en redes sociales, no logró traducir ese respaldo digital en votos suficientes para continuar en el Congreso.

Tras conocerse el resultado, el hijo de Cabal publicó un mensaje en redes sociales acompañado de un video de una entrevista en la que la senadora hablaba de su relación política con Polo Polo. “Buenos días para todos”, escribió el joven al compartir el fragmento de la entrevista en la que su madre recordaba la molestia que sintió por la decisión del congresista de apoyar a otro candidato presidencial.

— Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) March 9, 2026

La publicación fue interpretada por varios usuarios como una forma de cobrar políticamente la ruptura entre Cabal y Polo Polo, que se produjo meses atrás.

¿Qué había dicho María Fernanda Cabal de Miguel Polo Polo?

En una entrevista con la revista Semana, la senadora Cabal había expresado que le dolió profundamente que Polo Polo decidiera respaldar la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Según relató, ella fue una de las personas que más trabajó para que el representante llegara al Congreso.

Cabal explicó que participó activamente en la estrategia electoral y movilizó equipos propios y externos para conseguir los votos que permitieron su elección.

Por eso, el giro político del congresista hacia otra campaña le resultó especialmente difícil de aceptar. “Me dolió más la deslealtad”, afirmó la senadora durante la entrevista.

Incluso, en tono coloquial, llegó a decir que el congresista “le puso los cachos”, una expresión que luego aclaró que había sido utilizada “en chiste”.

Sin embargo, insistió en que el episodio refleja uno de los problemas recurrentes de la política. “La lealtad es la virtud más escasa”, afirmó.

El apoyo de Polo Polo a De la Espriella

El distanciamiento político se hizo público a comienzos de septiembre, cuando Polo Polo anunció que no continuaría impulsando su propio proyecto presidencial. En su lugar, decidió respaldar la aspiración de Abelardo de la Espriella.

El congresista explicó en su momento que, tras su experiencia en las elecciones de 2022, optaba por apoyar lo que consideraba el “mal menor”, argumentando que el abogado representaba mejor sus convicciones políticas.

Entre esas posiciones mencionó especialmente la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico.

