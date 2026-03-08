Tomás Rodríguez es un académico que ha construido su trayectoria lejos del ruido de la política. Pese a estar casado con una de las figuras más visibles del uribismo, ha optado por una vida discreta, concentrada en la docencia, la investigación y la familia.

Su historia con la senadora no comenzó en un escenario partidista ni en una plaza pública, sino en un entorno académico que ambos compartieron antes de que la política ocupara el centro de la vida de Valencia: la Universidad de los Andes.

Fue allí donde se conocieron. La institución tiene, además, un peso especial en la historia familiar de la congresista, pues fue fundada por su abuelo, Mario Laserna Pinzón. En ese momento, Valencia se movía entre la academia y el debate público, dictando clases como profesora catedrática en áreas como lógica, retórica, Constitución y democracia, explica Las 2 Orillas. Rodríguez, por su parte, ya estaba enfocado en una carrera académica sólida en economía y análisis teórico.

El esposo de la hoy candidata presidencial se graduó de Economía en la misma universidad donde actualmente está vinculado como catedrático. A diferencia de Valencia, cuya trayectoria pública está atravesada por la herencia política y el debate ideológico, Rodríguez creció y se formó en un entorno profundamente ligado a la ciencia y la vida universitaria.

¿A qué se dedica el esposo de Paloma Valencia?

Tomás Rodríguez es hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente y una de las figuras más reconocidas en el país en temas ambientales, con amplia trayectoria académica y un paso destacado por el Consejo Académico de la Universidad de los Andes.

Su madre es Carmen Barraquer, médica e investigadora, especialista en oftalmología y miembro de la familia Barraquer, dinastía médica de origen catalán que fundó la Clínica Barraquer.

A diferencia de otros cónyuges de figuras públicas, Rodríguez no ocupa cargos públicos, no participa en debates políticos, evita los medios de comunicación y rara vez aparece en eventos oficiales. Su presencia pública se limita casi exclusivamente a momentos clave en la vida personal y política de su esposa.

La pareja contrajo matrimonio católico en 2016, en la iglesia San Miguel Arcángel, ubicada en la plaza central del municipio de Subachoque, en Cundinamarca. Desde entonces, han mantenido una relación que, según ha contado la propia senadora en varias ocasiones, se basa en el respeto por las diferencias.

Valencia ha señalado que su esposo mantiene una postura ideológica distinta a la suya y que se ubicaría más hacia la centroizquierda, mientras ella se identifica abiertamente con la derecha y el ideario del Centro Democrático. Sin embargo, ha descrito esa diferencia como uno de los pilares de su matrimonio.

“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. Mi marido sigue siendo ‘mamertico’… ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas en una entrevista en Blu Radio.

De acuerdo con la congresista, la relación se caracteriza por la convivencia respetuosa entre ideas y valores opuestos, así como por la empatía y la admiración mutua. En medio de una campaña que promete polarización y fuertes debates, la figura de Tomás Rodríguez se mantiene como un contrapunto silencioso: un académico que prefiere las aulas y los libros antes que los micrófonos y las tarimas políticas.

