La jornada electoral de este domingo 8 de marzo de 2026 se ha visto empañada por un grave hecho de orden público en el sur del país. Mientras el resto de Colombia inicia el procesamiento de datos, en el departamento del Meta la violencia ha frenado en seco la democracia. El puesto de votación de Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, está bajo fuego.

Según los reportes de última hora, un grupo armado —cuya identidad aún está por establecer— inició un hostigamiento directo contra el punto de votación justo en el momento en que se cerraban las mesas. La situación es crítica: videos y relatos que llegan desde la zona muestran a los jurados de votación y testigos electorales tendidos en el piso para protegerse de las ráfagas de fusil que impactan las estructuras.

Debido a este ataque, el proceso de preconteo de votos, que debía iniciar a las 4:00 p. m., ha sido suspendido por completo. Los formularios E-14 y las urnas permanecen en el sitio, pero la prioridad absoluta en este momento es salvaguardar la vida de los civiles y la fuerza pública que custodia el lugar. Las autoridades electorales han confirmado que no hay garantías de seguridad para manipular el material electoral mientras persista el tableteo de las ametralladoras.

El Ejército Nacional y la Policía del Meta ya se encuentran en el territorio intentando repeler el ataque y retomar el control del casco urbano de Puerto Lozada. Se espera que una vez se logre asegurar el perímetro, se pueda proceder con la extracción de los jurados y el traslado de los votos hacia la cabecera municipal de La Macarena bajo custodia aérea.

Este ataque en La Macarena se suma a otros reportes de tensión en zonas de conflicto, donde grupos residuales buscan presionar los resultados legislativos. El Gobierno Nacional ha convocado a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar si este hostigamiento es un hecho aislado o hace parte de un plan coordinado para sabotear el conteo en regiones apartadas. Por ahora, el país permanece en vilo a la espera de un reporte oficial sobre posibles heridos entre la población civil atrapada en el puesto de votación.

