Muy temprano, sobre las 8 a.m. de hoy, las personalidades políticas más importantes del país le dieron inicio a la jornada electoral que viven los colombianos este 8 de marzo y que culminará con nuevos senadores y representantes a la Cámara. Además, con 3 nuevos candidatos a las elecciones presidenciales de mayo.

Sigue a PULZO en Discover

En el marco del evento de apertura de urnas, el presidente, Gustavo Petro, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se dieron cita en la Plaza de Bolívar, junto al registrador Hernán Penagos u otras autoridades que tendrán participación en la jornada de hoy.

(Vea también: Ojo, trabajadores: así se reclama el mediodía por votar en estas elecciones; hay novedad)

En ese escenario, el alcalde aprovechó su intervención para pedir que se respeten los resultados, en un gesto que para muchos resulta ser un indirectazo para el presidente de la República.

Lee También

“Respeto por los resultados: quienes hemos sido elegidos, particularmente, por este sistema, estamos llamados a respetar. Claro, si hay irregularidades, que se denuncien y que los canales institucionales sean los que investiguen y determinen”, afirmó Galán en público.

Elecciones del 8 de marzo: gesto de alcalde Galán contra Petro

Seguido, pidió que no se llame a desconocer los resultados, algo que estaría haciendo el presidente en los últimos días y que, según varios analistas, significaría que tiene temor de no alcanzar los votos que él y su partido esperan y que la estrategia sería simple: pedir que no se acepten los resultados y se lleve a cabo una impugnatón.

“No deslegitimemos el sistema electoral porque de ese sistema dependemos para resolver los conflictos como sociedad de manera pacífica”, sentenció el alcalde de Bogotá.

Durante la intervención de Galán, la actitud del presidente Petro fue desobligante y, con sus gestos, le restó importancia a las declaraciones del alcalde que, durante estos cuatro años, ha sido uno de sus contradictores políticos más fuertes.

EN VIVO: Resultados de elecciones del 8 de marzo en Colombia

* Pulzo.com se escribe con Z