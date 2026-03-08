En la mañana de este domingo, 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a un posible fraude que se llevaría a cabo en las elecciones del próximo Congreso, algo que ya ha venido alertando desde hace varias semanas.

Sin embargo, desde el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría le han respondido al mandatario asegurándole que todas las garantías están dadas para que todo sea transparente y dentro del marco de la legalidad, llevando en su máxima expresión la democracia que ha caracterizado al país.

Ante esto, el periodista Felipe Zuleta, panelista en Blu y columnista en El Espectador, compartió un video en el que explicó, para él, qué estaría detrás de dichas acusaciones y denuncias por parte del presidente.

“El presidente Gustavo Petro no quiere reconocer el resultado de las elecciones de hoy. Precisamente esta mañana, al abrir las mesas de votación, volvió a insistir en este peligrosísimo tema[…] Hay que estar alertas. Claro, hoy los resultados son muy importantes, pero Bejarano sostiene que es una posición funesta y coincido plenamente con él”, comenzó diciendo Zuleta.

Y concluyó: “Algo se trae entre manos Petro […] Ojo, Petro no quiere reconocer el resultado de las elecciones y no lo digo yo solo“.

Lo cierto es que la Registraduría insiste en que para estas elecciones se ha venido adelantando todo un plan para evitar fraude electoral, con capacitaciones para los jurados, software especial, conteo vigilado y mucho más para garantizar que lo que pase este domingo sea completamente legal.

Por lo pronto, las autoridades se mantienen activas en todos los puntos de votación del país, zonas de concentración, fronteras y más para controlar toda la situación.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.