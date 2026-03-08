Este domingo, 8 de marzo, es una fecha muy importante para la democracia en Colombia, puesto que serán las primeras elecciones del año en las que se decide el próximo Congreso de la República y, además, serán las elecciones de las consultas interpartidistas, de las cuales saldrán varios candidatos a la presidencia.

Sigue a PULZO en Discover

Muy temprano se acercó el presidente Gustavo Petro a la Plaza de Bolívar en Bogotá, ya que por primera vez ejercerá su derecho al voto en el Congreso y no en Puente Aranda, como venía haciéndolo en las últimas jornadas electorales.

Sin embargo, allí se presentó una llamativa imagen, ya que por primera vez en varios meses, el mandatario se vio junto a la primera dama, Verónica Alcocer, con quien no compartía, al menos en público, desde hace un buen tiempo.

Así se le vio llegar a Petro, acompañado también de sus hijas Sofía y Antonella:

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Y es que lo llamativo es que Alcocer hace rato no se mostraba publicamente en el país, pues debido a amenazas y demás que denunció en su momento el presidente, la primera dama se instaló en Europa, más específicamente en Suecia, donde llevaba, según reportes de la prensa local, una vida de lujos.

Además, Petro había dicho que se habían separado hace algunos meses, pero independientemente de eso, reapareció este domingo para ejercer su derecho al voto en una jornada tan importante para el país porque se elige el próximo Congreso, con el cual se tomarán muchas determinaciones de la mano del que sea presidente electo en las siguientes jornadas electorales.

Por qué Verónica Alcocer vive fuera de Colombia

La prolongada estadía de Verónica Alcocer en Estocolmo, Suecia, durante gran parte de 2025, se explica principalmente por su inclusión en la Lista Ofac del Tesoro de Estados Unidos en octubre de ese año, una sanción que congeló sus operaciones financieras y restringió su movilidad aérea hacia Colombia.

El presidente Gustavo Petro afirmó que su esposa —separada sentimentalmente de él desde hace años— quedó “varada” en Europa por estas medidas, atribuyéndolas a una persecución política de la administración Trump, y negó el uso de fondos públicos en su manutención.

Según Petro, Alcocer residía en un modesto apartamento de 40 metros cuadrados y hacía un curso de inglés intensivo, amparada en su ciudadanía europea.

No obstante, el tabloide sueco Expressen reveló detalles de una vida social opulenta: cenas en restaurantes exclusivos, fiestas privadas y vínculos con el jet set escandinavo, lo que avivó debates en Colombia sobre el financiamiento de sus gastos y posibles irregularidades. Ante las dificultades logísticas —bloqueo de boletos aéreos directos—, se barajaron rutas alternativas como traslados terrestres a Rusia y vuelos vía Cuba.

Finalmente, Alcocer regresó al país en diciembre de 2025 mediante una operación discreta, aterrizando en Bogotá sin contratiempos aparentes, cerrando un capítulo marcado por controversia diplomática y escrutinio público.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.