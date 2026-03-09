Un hecho violento ocurrido en el norte del Valle del Cauca empañó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Un ataque armado registrado en Cartago dejó dos personas muertas y otras dos heridas, entre ellas una funcionaria vinculada al Concejo Municipal.

Una de las víctimas mortales fue Yésica Palacios, quien se desempeñaba como secretaria de actas del Concejo Municipal de Cartago. De acuerdo con la información conocida, la mujer fue atacada a disparos cuando se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en la avenida del Río, en el barrio El Prado.

En el mismo hecho también perdió la vida Diego Mauricio Marlés, quien habría trabajado anteriormente en la Subsecretaría de Deportes del municipio, según reportó Caracol Radio.

El ataque armado dejó además dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales donde reciben atención médica.

Concejo de Cartago se pronunció tras el asesinato de su funcionaria

Tras confirmarse el crimen, el Concejo Municipal de Cartago emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo por lo ocurrido y expresó solidaridad con la familia de la funcionaria. La corporación, encabezada por su presidente Felipe Eduardo Medina, calificó el asesinato como un acto violento que ha causado dolor e indignación en la comunidad.

El Concejo también resaltó la trayectoria de Yésica Palacios, a quien describió como una mujer comprometida con el servicio público y con una destacada vocación de trabajo dentro de la institución.

Finalmente, el Concejo reiteró su acompañamiento a la familia de la víctima y aseguró que su memoria permanecerá presente dentro de la institución, al tiempo que insistió en la necesidad de que este crimen no quede en la impunidad.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

