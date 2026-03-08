Desde muy temprano en este domingo, 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro, acompañado de su esposa Verónica Alcocer y sus hijas Sofía y Antonella Petro, se acercó al centro de Bogotá para estar presente en el inicio de la primera jornada electoral del año, en la cual se elige al próximo Congreso y algunos candidatos presidenciales.

Es más, hubo sorpresa con la presencia del mandatario colombiano, puesto que él siempre ejercía su derecho al voto en un puesto de la localidad de Puente Aranda, pero en esta oportunidad cambió y votó por primera vez en el centro de la capital.

Apenas llegó a la mesa, como cualquier ciudadano, el mandatario le entregó su cédula a los jurados, tomó el tarjetón y se dirigió a la urna, pero hubo un detalle que llamó la atención.

Cómo votó el presidente Gustavo Petro

Cabe recordar que los tarjetones que sí o sí les pasarán a los votantes son precisamente los de la Cámara y el Congreso, pero no los de la consulta interpartidista. Teniendo esto en cuenta, quedó en evidencia que el presidente no pidió ese tercer tarjetón, lo cual significa que no le dio su voto a ninguno los precandidatos que están en contienda.

Así se mostró con sus dos tarjetones:

Y es que cabe recordar que el candidato del oficialismo será Iván Cepeda, mientras que en las consultas se elige a los candidatos de centro e incluso de centro derecha, como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y más, por lo que no son de la misma corriente política del presidente de la república.

Es más, muchas personas han optado por tomar la misma posición del presidente, mientras que otras sí consideran que elegir al candidato correcto en esta consulta será clave para tener una mejor opción que compita con Cepeda y Abelardo de la Espriella, entre otros.

