Gustavo Petro protagonizó un momento incómodo durante su intervención en el homenaje fúnebre al líder de derechos civiles Jesse Jackson, celebrado el 6 de marzo en Chicago, Estados Unidos.

Petro tomó la palabra en medio de la ceremonia, pero su discurso se extendió más de lo previsto y los organizadores debieron intervenir para pedirle que concluyera.

El evento reunió a miles de personas que acudieron a despedir a Jackson, considerado una de las figuras más influyentes en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Durante el homenaje también participaron líderes políticos estadounidenses, entre ellos el expresidente Barack Obama, además de otras figuras del ámbito político y social.

¿De qué habló Gustavo Petro en discurso por muerte de Jesse Jackson?

Durante su intervención, Petro habló en español y destacó la relación histórica entre las luchas de los afroamericanos en Estados Unidos y las comunidades afrodescendientes en América Latina.

En su mensaje defendió la diversidad como un elemento fundamental para la libertad y recordó el legado político y social del reverendo Jesse Jackson. Sin embargo, cuando el discurso superó el tiempo previsto en el programa, varias personas encargadas de la organización se acercaron al atril para indicarle que debía terminar.

Según se observa en videos difundidos en redes sociales, uno de los asistentes incluso le tocó el hombro y la mano para advertirle que su turno había finalizado.

A pesar de esas señales, el presidente colombiano continuó hablando por algunos instantes más. Parte del público empezó a aplaudir, una señal habitual en este tipo de actos para dar cierre a la intervención del orador. Finalmente, el mandatario concluyó su discurso después de que le insistieran en que el tiempo había terminado.

#Mundo | El presidente Gustavo Petro generó incomodidad durante el funeral del reverendo Jesse Jackson en Chicago, tras extender su intervención por más de 17 minutos. Durante su discurso, realizado en español con traducción al inglés, dos personas se acercaron a indicarle que… pic.twitter.com/euA9hjTu5C — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) March 7, 2026

¿Quién fue Jesse Jackson y por qué Gustavo Petro asistió a su funeral?

La ceremonia en memoria de Jesse Jackson reunió en Chicago a dirigentes políticos, activistas y líderes sociales que acudieron a despedir a una de las figuras más reconocidas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Durante décadas, el reverendo se destacó por su participación en las luchas contra la segregación racial y por su cercanía con el histórico líder Martin Luther King Jr., con quien participó en varias movilizaciones por la igualdad racial en la década de 1960.

Jackson también tuvo una amplia trayectoria en el activismo social y político. Fundó organizaciones como Operation PUSH y posteriormente la Rainbow/PUSH Coalition, plataformas desde las que impulsó campañas relacionadas con la igualdad racial, el acceso a oportunidades económicas y una mayor representación política de las minorías en Estados Unidos.

Incluso llegó a competir por la nominación presidencial del Partido Demócrata en 1984 y 1988, campañas que marcaron un precedente para la participación política de los afroamericanos en ese país, según registros históricos citados por BBC News.

En ese contexto, Petro, asistió al homenaje fúnebre como parte de los líderes internacionales invitados al acto. Durante su intervención, el mandatario resaltó el legado del reverendo y la influencia que el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos ha tenido en las luchas sociales de América Latina, especialmente en la defensa de las comunidades afrodescendientes.

La ceremonia también contó con la presencia de figuras políticas estadounidenses, entre ellas el expresidente Barack Obama, quienes recordaron el impacto que Jackson tuvo en la política estadounidense y en el activismo social durante varias décadas. Su figura es considerada un referente en la lucha contra el racismo y la desigualdad, causas que marcaron gran parte de su trayectoria pública.

¿Cómo fue el homenaje a Jesse Jackson?

El acto fúnebre se celebró en la iglesia House of Hope, en el barrio Pullman de Chicago, y se extendió durante varias horas con discursos, música góspel y oraciones en memoria del histórico activista. Miles de personas asistieron para rendir tributo al líder que dedicó su vida a la defensa de los derechos civiles y la igualdad racial.

En su intervención, Petro también hizo referencias al contexto internacional y llamó a privilegiar el diálogo para evitar conflictos globales, un mensaje que incluyó reflexiones sobre la importancia de la palabra y la diplomacia frente a la violencia.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.