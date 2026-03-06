Estados Unidos bombardeó este viernes 6 de marzo un campamento de las disidencias de las Farc en la parte del sur de la frontera de Colombia. En el operativo se destruyó el campamento de alias ‘Mono Tele’, peligroso cabecilla de la estructura criminal que delinque en la zona.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Colombia respondió a Ecuador con más aranceles: será del 50 % a estos productos)

El operativo se hizo en conjunto con las fuerzas militares de Ecuador, país en el que se escondían los grupos disidentes. El despliegue se dio exactamente en la provincia de Sucumbíos, región amazónica en el noreste del vecino país, y poco antes de la reunión que tendrá Donald Trump con Daniel Noboa, Javier Milei, y los mandatarios de Paraguay, Bolivia, El Salvador y Honduras, en Miami.

El mandatario ecuatoriano, inclusive, publicó el operativo a través de un video en Instagram y con la canción ‘Psycho Killer’ de la agrupación Talking Heads. En las imágenes se observa el momento de la explosión al escondite del cabecilla de las disidencias, ubicado en un cambuche cerca de un río y en medio de la selva.

“Destruimos el descanso de ‘Mono Tole’, cabecilla de Cdf [Comandos de la Frontera], y área de entrenamiento de narcotraficantes”, se lee en el ‘post’ del mandatario de 38 años.

(Lea también: Golpe al crimen en la frontera: capturan a ‘Culón’ y desmantelan célula armada en Esmeraldas, Ecuador)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Noboa Azin (@danielnoboaok)

En las imágenes también se ve un helicóptero militar sobrevolar la zona y luego aterrizar cerca del afluente. De acuerdo con autoridades ecuatorianas, el Cdf está implicada en el asesinato de 11 militares durante un operativo contra la minería ilegal en mayo de 2025.

“A solicitud de Ecuador, el Departamento de Guerra ejecutó acciones específicas para avanzar en nuestro objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”, escribió en X Sean Parnell, portavoz del Pentágono, sin precisar detalles.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano señaló que el campamento tenía capacidad para albergar a unas 50 personas. No se han registrado heridos o fallecidos tras el bombardeo.

El lugar “formaba parte de los anillos de seguridad de esta estructura vinculada al narcotráfico”, agregó la cartera.

Por Ecuador circula un 70% de la droga que proviene de sus vecinos Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.

Noticia en desarrollo…

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.