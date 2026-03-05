Donald Trump anunció que destituyó de su cargo a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La saliente integrante del gabinete presidencial de Estados Unidos ha sido una de las figuras más controvertidas de ese gobierno, al ser una de las principales caras de organizar políticas y redadas para la detención y deportación de inmigrantes en suelo norteamericano.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Senado de EE. UU. respalda a Trump en la escalada con Irán en medio de tensiones globales y caos marítimo)

A través de su red social, Truth Social, el presidente anunció que Noem, de 54 años, no hacía más parte de su gobierno. A su vez, informó que el reemplazo de la jefa de la cartera de Seguridad Nacional será Markwayne Mullen, senador del partido Republicano y uno de los principales defensores de la agenda ‘Make America Great Again’ (Maga, por sus siglas en inglés).

¿Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem?

De acuerdo con información de medios norteamericanos, el presidente republicano quedó muy disgustado por el operativo contra inmigrantes que coordinó Noem en Minnesota. En esta redada del ICE se reportó que dos estadounidenses murieron a manos de agentes federales, lo que desató una ola de protestas en varias ciudades.

Lee También

De acuerdo con AFP, Trump se molestó con las recientes declaraciones de su secretaria, quien aseguró que el presidente aprobó una propaganda política del Departamento de Seguridad Nacional, la cual tenía un valor de 220 millones de dólares y exaltaba la figura de Noem.

(Lea también: “Está equivocado”: Petro se le plantó al secretario de EE. UU. y le hizo reclamo por su postura)

No obstante, el presidente estadounidense mantendría a Noem dentro de su gobierno con misiones diplomáticas, en medio de una iniciativa sobre asuntos de seguridad en todo el continente. El anuncio de dicho cargo se llevaría a cabo este sábado 7 de marzo.

“Ha cumplido su función con creces y ha logrado numerosos y destacados resultados (¡especialmente en la Frontera!)”, afirmó Trump a través de Truth.

El reemplazo de Noem, el senador Mullen, se posesionará en el cargo el próximo 31 de marzo. Ambos comparten características similares, como sus críticas contra la inmigración en Estados Unidos y el ferviente apoyo a las políticas de Trump. La mujer de 54 años se convierte en la primera destitución del presidente norteamericano en su segundo mandato.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.