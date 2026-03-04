Escuelas públicas de Estados Unidos abrieron una convocatoria dirigida a docentes colombianos interesados en trabajar en ese país por un período mínimo de dos años, con contrato formal, acompañamiento en el proceso de visa y condiciones laborales equivalentes a las de los maestros del sistema público estadounidense.

La oportunidad está dirigida a profesionales en educación primaria, inmersión en español, ciencias, matemáticas y educación especial, una de las áreas con mayor demanda actualmente por la complejidad y especialización que requiere.

De acuerdo con la información entregada por ‘Participate Learning’, organización encargada de vincular docentes internacionales con distritos escolares en Estados Unidos, las posiciones se desarrollarán en centros educativos de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

Los docentes seleccionados firmarán contratos con escuelas públicas de esos estados, lo que les permitirá residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante y tener los mismos derechos como las responsabilidades de los docentes locales.

Además del contrato, el proceso contempla acompañamiento para la obtención de la visa correspondiente, un punto clave para los interesados en migrar de manera regular y con respaldo institucional.

¿Cuánto sería el salario y qué beneficios tienen los docentes?

Uno de los aspectos que más puede llamar la atención para los docentes colombianos es el sueldo. Según la organización, las personas seleccionadas recibirán un ingreso anual equivalente al de un docente en Estados Unidos, con rangos aproximados entre 41.000 y 55.000 dólares al año.

En pesos colombianos, al cambio actual, esto representa aproximadamente entre 149 y 200 millones de pesos anuales. El monto final dependerá de factores como la experiencia profesional, la formación académica y el distrito escolar al que sea asignado el docente.

El paquete de condiciones laborales también incluye seguro médico y pasaje aéreo. Asimismo, se contempla la posibilidad de que el docente viaje con su cónyuge e hijos menores de edad, lo que amplía el alcance de la oportunidad para quienes estén interesados en trasladarse con su núcleo familiar.

Educación especial, una de las áreas más solicitadas

Dentro de la convocatoria, la educación especial (‘Special Ed’) ocupa un lugar destacado por la alta demanda en los distritos escolares participantes. Los docentes que se desempeñen en esta área trabajarán con estudiantes que presentan diversas necesidades de aprendizaje, en coordinación con equipos educativos y con las familias.

Además de educación especial, también se buscan profesionales en educación primaria, ciencias, matemáticas y programas de inmersión en español, estos últimos clave en comunidades con alta población hispanohablante.

¿Qué requisitos se necesitan para aplicar?

Se exige contar con nivel avanzado de inglés, acreditar al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo, posteriores a la obtención del título universitario, y estar trabajando actualmente. También es necesario tener licencia de conducción vigente y disponibilidad para residir en Estados Unidos durante mínimo dos años.

La postulación no tiene costo y permanece abierta durante todo el año, lo que permite a los interesados preparar con tiempo su documentación y proceso de aplicación.

Como parte del proceso de convocatoria, se hará una sesión informativa presencial el próximo 7 de marzo a las 10:00 a. m. en el Hotel Bogotá Marriott, ubicado en la avenida El Dorado, en Bogotá.

En ese espacio, los asistentes podrán conocer en detalle las condiciones del programa, resolver dudas sobre el proceso de selección y recibir orientación sobre los pasos para aplicar.

La información detallada sobre el proceso de aplicación y el formulario de inscripción está disponible en el sitio web oficial del programa.

