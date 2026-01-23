El inicio de 2026 trajo noticias clave para miles de licenciados y profesionales que trabajan en colegios privados y buscan ingresar al sistema educativo oficial. El Ministerio de Educación Nacional confirmó los lineamientos generales para un nuevo concurso de ingreso docente, que será administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Este proceso de méritos es el único mecanismo para acceder a una plaza en colegios públicos del país y, para muchos docentes del sector privado, representa la posibilidad de alcanzar estabilidad laboral, mejores condiciones salariales y vinculación al Estatuto de Carrera Docente.

Aunque todavía no hay convocatoria abierta ni fechas oficiales de inscripción, el Gobierno dejó claro que el concurso sí se hará en 2026, una vez concluyan varios ajustes normativos que están en marcha.

Cambios clave en los requisitos y perfiles del concurso docente

Antes de publicar la convocatoria, el Ministerio de Educación informó que adelanta dos procesos técnicos que impactarán directamente a los aspirantes:

Uno de ellos es la modificación de la Resolución 003842 de 2022, que regula el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de docentes y directivos docentes. Esta actualización podría traer cambios en los títulos profesionales aceptados, la experiencia mínima exigida y los perfiles requeridos para cada área del conocimiento.

El segundo ajuste corresponde al procedimiento de selección, que implica una modificación al Decreto 1075 de 2015. Con esto, el Gobierno busca mejorar la reglamentación del concurso dentro del Sistema Especial de Carrera Docente y hacer más eficiente el proceso de selección.

Estos cambios son clave para quienes vienen del sector privado, ya que definirán cómo se valora la experiencia previa en colegios no oficiales y qué tan competitivo será el perfil del aspirante.

Por qué aún no hay fechas y qué debe esperar el aspirante en 2026

Una de las principales inquietudes de los docentes es la ausencia de fechas concretas. Según explicó el Ministerio, se le solicitó formalmente a la CNSC abstenerse de publicar convocatorias hasta que finalicen las actualizaciones normativas en curso.

Mientras tanto, se instalarán mesas técnicas conjuntas entre el Ministerio y la CNSC, donde se definirán aspectos decisivos del concurso, como:

La tabla de valoración de antecedentes, que asignará puntajes por estudios de posgrado y experiencia laboral.

El protocolo de entrevista, en el que se evaluarán competencias pedagógicas y humanas.

El cronograma general, con fechas para compra de derechos de participación, pruebas escritas y audiencias de escogencia de plazas.

Aunque el proceso aún no aparece publicado en la plataforma SIMO, el documento oficial confirma que el concurso docente se desarrollará en 2026. El objetivo, según el Gobierno, es garantizar la vinculación de docentes que respondan al interés superior de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo oficial.

