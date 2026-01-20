En medio de los cambios en la economía nacional en 2026, el panorama salarial de los educadores vinculados al sector oficial en Colombia presenta ajustes significativos que responden a los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y los sindicatos del magisterio.

Sigue a PULZO en Discover

Según las proyecciones y datos analizados, los sueldos de los docentes se rigenpar por una estructura técnica que clasifica a los profesionales según su formación académica, experiencia y el escalafón en el que se encuentren inscritos, ya sea bajo el antiguo estatuto 2277 o el vigente 1278.

El incremento previsto para este periodo busca compensar la inflación acumulada y otorgar un reconocimiento adicional por la labor pedagógica en las instituciones públicas del país.

La tabla salarial docente para 2026, replicada por el diario El Espectador, establece una escala de ingresos que varía considerablemente según el grado alcanzado por el profesor.

Lee También

¿Cómo son los salarios para los profesores en 2026 en Colombia?

Normalistas o sin título profesional

Nivel 1A: 3’050.390.

Nivel 1B: 3’888.888.

Nivel 1C: 5’012.416.

Nivel 1D: 6’213.773.

Licenciados o profesionales no licenciados sin especialización

Nivel 2A: 3’839.130.

Nivel 2B: 5’016.298.

Nivel 2C: 5’858.964.

Nivel 2D: 7’001.457.

Licenciados o profesionales no licenciados sin especialización

Nivel 2A: 4’172.873.

Nivel 2B: 5’331.467.

Nivel 2C: 6’604.987.

Nivel 2D: 7’816.557.

Licenciados o profesionales no licenciados con maestría (Grado 2)

Nivel 2A: 4’415.997.

Nivel 2B: 5’768.743.

Nivel 2C: 6’737.806.

Nivel 2D: 8’051.672.

Licenciados o profesionales no licenciados con doctorado (Grado 2)

Nivel 2A: 4’990.866.

Nivel 2B: 6’521.189.

Nivel 2C: 7’616.648.

Nivel 2D: 9’101.882.

Licenciados o profesionales no licenciados con maestría (Grado 3)

Nivel 3A: 6’425.429.

Nivel 3B: 7’607.954.

Nivel 3C: 9’409.175.

Nivel 3D: 10’902.438.

Licenciados o profesionales no licenciados con doctorado (Grado 3)

Nivel 3A: 8’523.828.

Nivel 3B: 9’998.908.

Nivel 3C: 12’634.900.

Nivel 3D: 14’504.447.

Este sistema de incentivos económicos tiene como propósito fundamental motivar a los educadores a continuar con su formación de alto nivel para mejorar la calidad de enseñanza.

Además del sueldo básico mensual, los docentes reciben beneficios adicionales como la prima de servicios, la bonificación pedagógica y diversos subsidios por ubicación en zonas de difícil acceso o zonas rurales dispersas.

Es importante mencionar que el incremento salarial para 2026 no es una cifra estática, sino que resulta de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor más los puntos porcentuales de nivelación salarial acordados previamente.

Esto garantiza que el poder adquisitivo de los maestros no se vea erosionado por los cambios económicos globales y locales que afectan el costo de vida en Colombia.

El acceso a estos niveles salariales requiere que el docente cumpla con los requisitos de ley y participe en los procesos de ascenso y reubicación vigentes.

¿Cuánto gana un profesor con maestría en Colombia en 2026?

Un docente con maestría en el escalafón 1278 (grado 3) percibe un salario que inicia aproximadamente en los 6 millones de pesos, pudiendo superar los 9 millones según su nivel de ascenso.

Esta categoría académica representa uno de los saltos salariales más significativos dentro de la carrera docente pública, ya que el Estado reconoce la especialización y la investigación como motores fundamentales para mejorar la calidad educativa en las instituciones oficiales.

La remuneración mensual de un profesor con maestría en 2026 comienza aproximadamente en los 6,2 millones de pesos colombianos para quienes ingresan al nivel 3A.

Este monto aumenta progresivamente a medida que el educador avanza en los niveles de reubicación salarial (B, C y D), pudiendo alcanzar cifras cercanas a los 9.3 millones de pesos mensuales en la categoría más alta de este grado.

Es importante resaltar que estos valores se derivan de la aplicación de los incrementos anuales basados en el IPC más los puntos adicionales pactados por nivelación.

Además del sueldo básico, estos profesionales tienen derecho a beneficios como la bonificación pedagógica, que en 2026 corresponde al 35 por ciento de la asignación básica mensual.

También perciben primas de servicios, de navidad y vacaciones, junto con aportes prestacionales gestionados por el FOMAG. El ingreso real puede ser superior si el docente labora en zonas rurales dispersas o asume cargos de coordinación.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.