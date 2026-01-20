El reciente hallazgo del cuerpo sin vida del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza en la madrugada del pasado 16 de enero en Usme, Bogotá, continúa teniendo impacto en la sociedad colombiana y, especialmente, en el entorno académico. Había sido reportado como desaparecido el día anterior, el 15 de enero, según confirmaron las autoridades de Bogotá.

Cubides Ariza, educador de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, dejó dos hijos de 17 y 10 años. Pero su desaparición y fatídico hallazgo resulta aún más impactante tras las declaraciones de su esposa, Denis Alfaro.

Alfaro relató a El Timpo la secuencia de eventos previos a la desaparición de su esposo: “Él se despide del niño, se despide de mí y sale por el lado de urgencias pediátricas de la Country. Hay una cámara que muestra que él cruza la carrera 15 y le hace la parada a un taxi. Hasta ahí sabemos de él”.

Hoy, la sospecha de la familia recae sobre un posible “paseo millonario”, una problemática que, aunque disminuyó en los últimos años, parece reemergente en la capital colombiana. Esta modalidad de secuestro express por la que las víctimas son obligadas a hacer retiros o transferencias bancarias bajo amenaza permanece como una práctica delictiva común en varias regiones del país.

Tres transacciones sospechosas desde una cuenta bancaria de Cubides la madrugada del 16 de enero, por más de 6 millones de pesos, refuerzan las hipótesis delictivas. Según informó Alfaro a la Policía, estas operaciones fueron hechas en el sector de Fátima, en Venecia, Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, conmovido por el trágico suceso, anunció la activación de un Grupo de Tareas conjuntas con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Metropolitana para agilizar la captura de los responsables. Aseguró que la seguridad de la ciudadanía bogotana está en manos de las autoridades.

El velorio del profesor Cubides se programó para el 20 de enero en Bogotá y sus restos serán trasladados a su ciudad natal, Bucaramanga, en Santander.

