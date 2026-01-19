La Universidad Externado de Colombia se pronunció públicamente luego de que se confirmó la muerte del profesor Neill Felipe Cubides, cuyo cuerpo fue hallado este lunes 19 de enero en una zona rural de Usme, en el sur de Bogotá, luego de varios días de incertidumbre por su desaparición.

(Vea también: Las pistas en caso del profesor del Externado que fue hallado muerto: taxi y transacciones)

A través de una publicación en LinkedIn, el claustro universitario compartió una imagen en blanco y negro del docente y un mensaje en el que expresó su pesar por el fallecimiento, así como su solidaridad con la familia y personas cercanas al profesor.

En el mismo mensaje, la universidad fue enfática en señalar que las autoridades competentes son las únicas encargadas de suministrar información oficial sobre el caso, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La publicación desató múltiples reacciones de estudiantes, egresados y docentes, quienes dejaron mensajes de condolencia y recordaron al profesor por su calidad humana y profesional.

Este es el mensaje:

El hallazgo del cuerpo y las primeras pistas del caso

Neill Felipe Cubides, de 54 años y oriundo de Bucaramanga, había sido reportado como desaparecido desde el jueves 15 de enero, cuando fue visto por última vez en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la información conocida, el docente salió de la Clínica del Country, a donde había acudido junto a su esposa y su hijo, de 10 años, por una urgencia pediátrica. Tras abandonar el centro médico, un video de seguridad lo captó tomando un taxi, que sería una de las piezas clave en la investigación.

Durante varios días no se tuvo rastro de su paradero, hasta que este lunes se confirmó que su cuerpo fue encontrado en una zona rural de Usme, lo que trasladó el foco de la búsqueda a un proceso investigativo para determinar las circunstancias de su muerte.

Actualmente, el cadáver permanece en Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses que permitirán establecer las causas del fallecimiento y si hubo intervención de terceros.

Transacciones bancarias, pistas en la investigación

Uno de los elementos que más inquietud ha causado entre los familiares de Neill Felipe Cubides y que hoy forma parte central de la investigación son las transacciones bancarias registradas horas después de su desaparición.

Según se conoció, la esposa del docente detectó movimientos inusuales en sus cuentas a través del correo electrónico. El viernes en la madrugada, hacia la 1:25 a. m., se reportó un primer retiro por dos millones de pesos. Un minuto después, se habría hecho otro retiro por cuatro millones, y posteriormente se notificó una compra por 250.000 pesos.

Estos movimientos fueron rastreados en los sectores de Venecia y Fátima, en el sur de Bogotá, zonas que ahora hacen parte del análisis de las autoridades, aunque hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre quién habría realizado las transacciones o bajo qué circunstancias.

