El profesor de 54 años de edad y oriundo de Bucaramanga fue visto por última vez el jueves 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, en Bogotá, a donde asistió a una cita médica.

Este lunes 19 de enero, el cuerpo del docente fue hallado en zona rural de Usme, en el sur de Bogotá, informó Caracol Radio.

Uno de los elementos que más inquietud ha causado en la familia del profesor son los movimientos registrados en sus cuentas bancarias en horas posteriores al último registro del que se tiene conocimiento.

Según los reportes que su esposa logró identificar en el correo electrónico del docente, el viernes en la madrugada, a las 1:25 a. m., comenzaron las transacciones. Hubo un primer retiro de dos millones de pesos. Un minuto después, otros cuatro millones y a la 1:51 a.m. fue notificada una compra por 250.000 pesos.

Todos estos movimientos se rastrearon en los sectores de Venecia y Fátima, pero aún no se tienen más detalles de las transacciones.

Noticia en desarrollo…

