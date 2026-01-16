Familiares y vecinos mantienen activa la búsqueda de Luis Alberto González, un adulto mayor diagnosticado con alzhéimer, quien fue reportado como desaparecido en el norte de Bogotá durante la tarde del jueves 16 de enero.

De acuerdo con la información conocida por Pulzo, González fue visto por última vez hacia la 1:20 p. m., en inmediaciones del Hogar Día Mi Casa, lugar donde recibía atención y cuidado. La desaparición se produjo en el sector de Bulevar Niza, zona que desde entonces es objeto de recorridos y llamados de alerta por parte de la comunidad.

Búsqueda de Luis Alberto González en Bogotá

Al momento de perderse, el hombre vestía chaqueta roja y pantalón azul. Además, llevaba una escarapela del hogar, en la que figura el número telefónico de contacto de su esposa, un elemento clave para facilitar su identificación. Personas cercanas advierten que, debido a su condición de salud, podría encontrarse desorientado y requerir ayuda.

Luis Alberto González hace parte de la comunidad de Pinar de Gratamira, frente al sector de Colina Campestre, por lo que se ha pedido especial colaboración a residentes, comerciantes y transeúntes de estas zonas para que estén atentos ante cualquier novedad.

En caso de tener información que ayude a dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 305 921 9768, número de contacto de Graciela Velandia.

