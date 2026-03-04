Desde antes de las 9 de la mañana, la Secretaría de Movilidad reportó una congregación de motociclistas en la Av. Gaitán Cortés con Av. Boyacá, una zona neurálgica para la movilidad de las personas que van de norte a sur y viceversa.

Más de 100 motociclistas llegaron hasta este punto de la capital, aunque no se había avisado de ningún tipo de manifestación previa, por lo que se presume fue algo fortuito.

Las imágenes de lo que pasó allí fueron llamativas. Tanto la Secretaría de Movilidad, como otros cuentas, mostraron la magnitud de la situación:

#BOGOTÁ. Se presenta manifestación por parte de un grupo de motociclistas en la Av. Gaitán Cortes con Av. Boyacá. Bloqueada totalmente la intersección, tomar vías alternas, se desconoce el motivo de la protesta.

Aunque aún no hay claridad sobre qué fue lo que pasó, Pulzo pudo saber que se trató de un grupo de motociclistas que se quiso hacer en esa zona como una protesta por lo que ellos han dicho son decisiones arbitrarias de las autoridades de tránsito.

Anteriormente lo habían hecho cerca del sector de patios, donde llevan los vehículos inmovilizados, pero en esta oportunidad se hicieron sentir en un punto un poco más neurálgico para la movilidad.

Sin embargo, lo que estos conductores de moto no tienen en cuenta es la gran cantidad de motociclistas que incumplen las reglas en la capital. De hecho, horas atrás, en redes sociales se hizo viral un indignante video en el que un hombre estaba en un parque de la capital dando vueltas sobre su moto.

Pero no solo eso. En febrero se hicieron virales varias imágenes de conductores de moto circulando por andenes, conduciendo en exceso de velocidad y muchas otras acciones que van en contra de las normas de tránsito y ponen en peligro a los bogotanos.

