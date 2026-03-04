La Secretaría de Movilidad de Bogotá inició los preparativos para una licitación que busca transformar radicalmente la forma en que los ciudadanos pagan sus pasajes.

El objetivo principal es unificar e integrar los medios de pago de todo el sistema de transporte, permitiendo que Transmilenio, la primera línea del Metro y el Regiotram de Occidente operen bajo una misma plataforma tecnológica.

Esta iniciativa responde a los grandes cambios que enfrentará la infraestructura de la ciudad en los próximos dos años. Según el cronograma oficial, el Regiotram de Occidente iniciará operaciones en octubre de 2027, conectando a municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con la estación central del metro en la calle 26.

A este hito se sumará la entrada en servicio de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 a finales de ese mismo año.

Finalmente, para marzo de 2028, se espera que la primera línea del metro esté en funcionamiento con 10 estaciones integradas físicamente con Transmilenio. Con este nuevo sistema de recaudo, la administración distrital pretende que los millones de usuarios eviten cargar múltiples plásticos y puedan transitar por toda la red regional con un solo soporte de pago.

¿Cómo puedo obtener la tarjeta TuLlave?

Los ciudadanos en Bogotá cuentan con diversas opciones para acceder al sistema de transporte masivo de forma eficiente. Para obtener la tarjeta TuLlave, los usuarios pueden dirigirse a los puntos de personalización autorizados, ubicados en portales de TransMilenio, estaciones seleccionadas y centros comerciales de la ciudad.

El proceso requiere la presentación del documento de identidad original. Actualmente, el costo del plástico es de 8.000 pesos, un valor que permite acceder a una serie de beneficios exclusivos al personalizarla:

Transbordos: costo de 0 pesos entre buses zonales y troncales en una ventana de 125 minutos.

Viaje a crédito: posibilidad de obtener hasta dos viajes fiados en servicios del sistema.

Protección de saldo: en caso de pérdida o robo, el usuario puede recuperar el dinero cargado tras reportar y bloquear la tarjeta.

Adicionalmente, estar registrado en la base de datos permite a poblaciones vulnerables, como adultos mayores o personas con discapacidad, acceder a subsidios y tarifas diferenciales.

¿Cuántos pasajes presta la tarjeta TuLlave?

Muchos usuarios del sistema de transporte de Bogotá desconocen un beneficio clave para evitar contratiempos en las estaciones: el crédito de viajes. Si usted se encuentra frente al torniquete y su saldo está en cero, la tarjeta TuLlave puede sacarlo del apuro.

De acuerdo con el sistema de Transmilenio y el SITP, la tarjeta TuLlave presta hasta dos pasajes a crédito. Estos viajes permiten al usuario acceder a los buses troncales o zonales sin necesidad de una recarga inmediata. Es importante tener en cuenta que el valor de estos pasajes se descontará automáticamente una vez el usuario realice su próxima recarga.

Para acceder a este salvavidas, existe una condición obligatoria: la tarjeta debe estar personalizada. Este beneficio no aplica para las tarjetas anónimas (las básicas de color verde que se compran sin registro). Al registrar sus datos, el sistema habilita este cupo de crédito y protege su saldo en caso de pérdida o robo.

