A partir de 2025, los usuarios del sistema de transporte público de la capital que dependen de su tarjeta Tullave para movilizarse podrán contar con un cupo de crédito ampliado. Este beneficio, diseñado para garantizar la continuidad del servicio incluso cuando el saldo es insuficiente, permitirá a los ciudadanos acceder a un monto máximo de préstamo que cubre la tarifa de hasta dos pasajes. Esta medida busca mitigar interrupciones en los desplazamientos diarios, especialmente en situaciones donde los usuarios no tienen efectivo a mano o no han podido recargar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Hay que recordar que esta tarjeta tiene un monto máximo de viajes para recargar, todo con el fin de mantener la regulación de los flujos de dinero y que, en caso de un robo y no esté personalizada, la pérdida de plata no sea muy cuantiosa. No obstante, Transmilenio ofrece soluciones ante casos de hurto para que los pasajeros mantengan la calma y no se expongan a la inseguridad por tratar de recuperarla.

La implementación de este límite de préstamo busca ofrecer una solución práctica a imprevistos, asegurando que un viaje no se vea truncado por la falta momentánea de fondos. Es importante recordar que, si bien este cupo representa un alivio inmediato, el monto prestado deberá ser saldado en la próxima recarga de la tarjeta. Esta flexibilidad refuerza el compromiso con la experiencia del usuario, manteniendo la eficiencia y accesibilidad del transporte público capitalino.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta Tullave personalizada en 2025?

En 2025, la tarjeta Tullave personalizada se consolida como una herramienta indispensable para los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá, ofreciendo una gama de beneficios que van más allá de la simple validación del pasaje. Uno de los privilegios más destacados es el acceso a tarifas diferenciales y subsidios específicos, diseñados para aliviar el bolsillo de poblaciones vulnerables como estudiantes, personas mayores y aquellas con capacidades especiales. Estos descuentos, que no están disponibles con la tarjeta anónima, representan un ahorro significativo en los gastos de transporte diario, mejorando la calidad de vida y fomentando la inclusión social en la capital colombiana.

(Vea también: Así de fácil puede revisar saldo de la tarjeta Tu Llave de Transmilenio desde el celular)

Adicionalmente, la personalización de este plástico brinda una capa de seguridad y tranquilidad invaluable para sus titulares. En caso de pérdida o robo, el saldo precargado no se pierde, ya que puede ser recuperado y transferido a una nueva tarjeta, previa verificación de la identidad del usuario. Esta característica elimina la preocupación de perder el dinero invertido en pasajes y agiliza el proceso de reemplazo, minimizando las interrupciones en los desplazamientos diarios.





¿Cuánto cuesta el transbordo de Transmilenio a SITP 2025?

A partir de 2025, el costo del transbordo entre el sistema TransMilenio y el SITP en Bogotá sigue siendo una consideración clave para los usuarios. Manteniendo la política de integración tarifaria, los pasajeros que utilicen ambos sistemas dentro del periodo de tiempo establecido y el número de viajes permitidos, podrán acceder al segundo viaje a costo cero, dependiendo de las regulaciones específicas y los ajustes anuales que se implementen para el año en curso.

Esta facilidad de transbordo busca incentivar el uso combinado de Transmilenio y SITP, optimizando la cobertura de la ciudad y permitiendo a los ciudadanos llegar a destinos que solo son accesibles a través de rutas del SITP. La tarifa diferencial para el transbordo es un pilar de la estrategia de movilidad de Bogotá para fomentar la intermodalidad y aliviar la congestión vehicular.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.