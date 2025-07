Crear un emprendimiento y mantenerlo en el tiempo es el sueño de muchas personas en Colombia. Sin embargo, son pocas las que logran ese anhelo y de verdad construyen y pasan de una idea, muchas veces puesta en el papel, a una empresa formalizada y que beneficie a miles de personas.

Ese es el caso de Salua García Fakih, una administradora oriunda de San Andrés y quien hace 9 años decidió dejar el trabajo que tenía en una multinacional, en donde desempeñaba un gran rol y era exitosa, para irse al mundo del emprendimiento que, inicialmente, la sumergió en el temor, pero luego la convenció de que era la decisión correcta.

Y es que muchos de esos emprendimientos que a diario nacen en el país, por uno u otro motivo, terminan en fracasos y son pocos los que subsisten o logran la sostenibilidad en el mediano plazo. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, aproximadamente 7 de cada 10 empresas creadas en Colombia desaparecen en los primeros tres años.

Por fortuna, ese no fue el caso de Symplifica, la empresa de la que Salua García habla con orgullo y que se convirtió en el reto que nació como una idea 100 % digital, pero con impacto social.

“Me dio muchísimo temor, pero me daba más temor no hacerlo. Uno emprenda o sea empleado, tiene que trabajar en algo en lo que uno crea 100 % y yo no estaba creyendo en el producto de esa época. Algo en mí hizo clic en lo que era la idea de Symplifica, que era generar herramientas digitales y tomé la decisión”, recordó la empresaria y cofundadora de la compañía, en entrevista con ‘Empresarios Hechos a Pulzo’.