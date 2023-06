Mario Hernández es uno de los empresarios más reconocidos de Colombia, no solo por su éxito en los negocios sino también por su pasión por la política y por ser crítico acérrimo del actual Gobierno.

Más allá de sus críticas, su nombre es exaltado en diferentes esferas por lograr llevarlo hasta lo más alto y convertirlo en un ejemplo para miles de personas que sueñan en tener empresa propia y emplear a muchas personas. En diálogo con Pulzo, don Mario recordó sus inicios y lo difícil que es tener una compañía en Colombia.

“Un amigo en el año 70 tenía un almacén de solo cuero y me llamó que me lo vendía, le dije no tengo, y me dijo: ‘Se lo fio’. A los 3 o 4 años teníamos 8 tiendas y dije: necesito una fábrica porque no encontraba el producto que yo quería, con calidad y diseño”, recuerda el empresario.