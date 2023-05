Hernández lanzó la inquietud en sus redes sociales. Allí preguntó por una ruta aérea que antes existía, se anunció de regreso, pero que no ha retornado a ese empresa.

Se trata de la ruta Bogotá-Caracas, una de las que fue muy importante en Avianca y que hace unos años se acabó.

Esto dijo el empresario:

Aunque no se sabe si la pregunta fue retórica, la verdad es que el empresario puso en aprietos a la aerolínea. Resulta que esa ruta se viene anunciando hace un tiempo, pero que en la práctica no ha pasado nada.

De inmediato, Avianca le respondió en redes al empresario. Ellos aclararon que la ruta no existe y que hay más formas de viajar hacia el vecino país con escalas en otras partes.

“Mario, aunque no volamos desde y hacia Venezuela, viajamos a más de 70 destinos para conectar al mundo. Las rutas que tenemos para ti y conoce tu nuevo destino favorito“, apuntó la empresa.

Mario Hernández aclaró los rumores de una supuesta salida del país. Si bien el reconocido empresario habló de la pésima situación financiera de Colombia, hizo hincapié en que seguirá al frente de su compañía.

“Yo no me voy a ir del país. Me quedo, este es mi país. No puedo botar a la caneca 70 años de trabajo, ni descuidar a la gente que depende de mí, que es mi gran compromiso”, detalló Hernández en diálogo con Pulzo.