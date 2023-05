Mario Hernández aclaró los rumores de una supuesta salida del país. Si bien el reconocido empresario habló de la pésima situación financiera de Colombia, hizo hincapié en que seguirá al frente de su compañía.

“Yo no me voy a ir del país. Me quedo, este es mi país. No puedo botar a la caneca 70 años de trabajo, ni descuidar a la gente que depende de mí, que es mi gran compromiso”, detalló Hernández en diálogo con Pulzo.