Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos desde el balcón de la Casa de Nariño y habló sobre 3 de sus proyectos más importantes: la reforma laboral, a la salud y pensional.

Uno de sus principales puntos estuvo dirigido a quienes critícan la reforma laboral que fue radicada el pasado 16 de marzo ante el Congreso de la República y con la que se busca hacer cambios en salarios, despidos, vacaciones y otras condiciones de los empleados.

“Por allí dicen, que si se mejora la jornada laboral, se colocan mayores criterios de dignificación del trabajo en Colombia, entonces se volverá tan costoso el trabajo que el empresario no tomará más puestos de trabajo y al contrario, botará a las calles los trabajadores que ahora tienen. Mentiras. Un empresario no puede tener ganancias, si no hay trabajadores”, aseguró el mandatario.