Desde Estados Unidos, Mario Hernández reafirmó su posición en contra de la reforma laboral y volvió a expresar que muchas empresas van a tener que reducir su personal porque “si tienen que subir los costos, tienen que subir los ingresos. Si no sube ninguno de los dos, pues tiene que bajar gastos”.

Sin embargo, este exitoso empresario que escribió un libro que lleva su nombre y foto señaló que seguirá firme en Colombia, aunque su intención sí es competirles a las grandes tiendas de ropa de Europa y el mundo.

“Yo estoy pesimista, pero es mi país y ahí me voy a quedar. Tengo que afrontar todas las situaciones”, expresó en una entrevista con Caracol Radio en la mañana de este lunes 15 de mayo.

Para poder hacer contrapeso al aumento en los costos en caso de que aprueben la reforma laboral tal y como está establecida, con la que muchos de sus empleados ganarán más dinero por trabajar después de las 6:00 p. m. o los dominicales, Mario Hernández señaló que ya ha tomado algunas decisiones.

“Yo lo vengo diciendo hace tres meses en la oficina: hay que controlar los gastos, la gente. He recibido más de 100 personas en mi empresa, estamos trayendo maquinas y le estamos apostando al país. Los países no se acaban, pero si no hay demanda, ¿qué hacemos?”, expresó Mario Hernández, quien estuvo en una polémica por dónde se fabricaban algunos de los artículos que vende.

Tiendas de Mario Hernández: cayeron ventas en el Día de la Madre

Según este empresario que les está pidiendo a los gremios que se unan para sentar juntos una voz de protesta en contra de la reforma laboral, la jornada que recién pasó este fin de semana fue una muestra de que las personas ya no compran igual que antes.

“Se están cayendo ya [las ventas]. Ya está cayendo la economía. El ejemplo es el Día de la madre, para nosotros que somos una marca de regalo ya se esta notando”, dijo Mario Hernández. Y con cifras claras, añadió: “Se nos bajaron en un 15 % en plata y en las unidades también se ve”.

Eso podría tener una consecuencia directa en el número de empleados que va a tener su empresa, pues tiene una fábrica y decenas de locales en todo el país. Por el momento, no se ha conocido ninguna decisión de finalizar contratos.

“Todo depende de la demanda. Si se suben los costos, si se incrementa el contrabando, si no hay materias primas, se bajan las ventas que ya se vio en el Día de la Madre, lo cual no había pasado, entonces uno debe achicarse porque qué hace”, dijo en esta entrevista.

Por ahora, Mario Hernández dice estar comprometido con el futuro de sus empleados, pues a varios de ellos les ha permitido avanzar con base en su esfuerzo laboral. Según él, los empresarios también tienen que procurar el bienestar de las personas que laboran en las diferentes compañías de Colombia.