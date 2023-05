Aunque muchas empresas de esa industria han tenido que despedir empleados en todo el mundo, la demanda en Colombia está creciendo y, de hecho, las estimaciones es que en unos años van a faltar profesionales que puedan acceder a las ofertas de empleo que pueden llegar a surgir.

El Estudio de Remuneración Tecnología 2023, de Technology by PageGroup, mostró algunos de los cargos con buenos salarios en el país y dio a conocer un ‘ranking’ a raíz de las nuevas dinámicas del mercado.

Los análisis encontrados allí señalan que “las empresas y departamentos de tecnología están a tope ante las altas solicitudes de productos, soluciones y servicios, lo cual se traduce en la demanda exponencial de talento que cubra con las necesidades profesionales del sector”.

Son varios los cargos en los que se puede ganar de 6 a 15 millones de pesos luego de tener de 3 a 5 años de experiencia. Entre los que aparecen en el listado compartido por Bloomberg están:

Desarrollo de ‘Software’, cargo de UX Research: de 5 a 8 millones de pesos.

Customer Experience/Service: de 5 a 10 millones de pesos.

Ad Sales Repr./Manager: de 6 a 8 millones de pesos.

Desarrollo de ‘Software’, cargo de UX: de 6 a 9 millones de pesos.

New Bussines Repr./Manager: de 7 a 9 millones de pesos.

Digital Solutiones Sales: de 7 a 10 millones de pesos.

Infraestructura, cargo DBA: de 8 a 11 millones de pesos.

Desarrollo de’Software’, cargo performance: de 8 a 12 millones de pesos.

Desarrollo de’Software’, cargo de .Net: de 8 a 13 millones de pesos.

Desarrollo de’Software’, cargo de Java: de 8 a 13 millones de pesos.

Desarrollo de’Software’, cargo de Phyton: de 8 a 13 millones de pesos.

Key account manager: de 8 a 13 millones de pesos.

Desarrollo de’Software’, cargo de UX/UI: 8 a 15 millones de pesos.

Infraestructura, cargo Network administrador: de 8.5 millones de pesos a 12 millones de pesos.

Desarrollo de ‘Software’, cargo de Javascript: de 9 a 14 millones de pesos.

eCommerce manager: de 9 a 15 millones de pesos.

Lee También

Problemas con las ofertas de empleo en Colombia

Algo que preocupa en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (MinTIC) es que, según lo presupuestado, para el 2025 habrá un déficit de desarrolladores de software en el país que puede llegar a los 100.000 vacantes de empleo.

Hay que tener en cuenta que la mano de obra colombiana está siendo muy solicitada por las empresas del exterior para el teletrabajo en estas áreas y por eso se calcula tal cantidad de opciones poco tiempo.

Un hecho que llama la atención es que el 50 % de los candidatos de estas ofertas de empleo decide no continuar en el proceso de selección por los filtros. “Esta deserción representa un pérdida de dinero para las compañías por no evolucionar en los estándares de reclutamiento”, dice Technology by PageGroup.

Además de las opciones de trabajo anteriormente mencionadas, varias empresas famosas han lanzado ofertas para trabajar en Colombia y en diferentes campos.