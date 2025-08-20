El ministro TIC, Julián Molina, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Internet Solidario, que busca desarrollar el derecho fundamental al acceso al Internet para que el Internet fijo sea más barato en el estrato uno.

Entre sus puntos clave se encuentra que los hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas comerciales e industriales, paguen un 30 % adicional en su factura de Internet fijo para subsidiar el acceso a este servicio esencial a los sectores más vulnerables.

Subsidio de hasta 55 % para Internet en Colombia

Como parte del proyecto de ley ‘Internet Solidario’, los hogares del estrato 1, registrados en el Sisbén A, con acceso a servicios de energía y con estudiantes activos, podrán recibir un subsidio de hasta el 55 % del valor total de su factura.

Otra de las disposiciones del articulado se centra en que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio TIC definirán las condiciones técnicas y económicas de una tarifa especial para nuevos usuarios de hogares de estrato 1, con un enfoque solidario y sostenible económicamente, la cual se calcula aproximadamente en $ 35.000.

Según cifras de un estudio reciente de esa entidad, los hogares más pobres del país destinan hasta el 30 % de sus ingresos totales para pagar Internet fijo. “Esta desigualdad en el acceso a la conectividad, donde todos pagan la misma tarifa sin considerar su capacidad económica, profundiza la brecha social y niega oportunidades en educación, economía y salud”, señala el ministerio.

Además, la iniciativa obliga a los operadores a dar mejores ofertas de Internet, más asequibles para las personas con menos ingresos, por medio de planes y tarifas especiales.

