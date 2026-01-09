El peaje de Pipiral, ubicado en la vía al Llano, seguiría consolidándose como el más caro de Colombia en 2026, tras el ajuste anual que se hace con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con el dato oficial de inflación publicado por el Dane, que cerró en 5,10 % para 2025, la tarifa de esta caseta tendría un incremento significativo que impactará a los conductores que transitan por este corredor vial.

Con ese aumento, el valor del peaje pasaría de 26.400 pesos a 27.746 pesos, lo que representa un alza de 1.346 pesos. Aunque este nuevo monto aún no ha sido oficializado por las entidades encargadas de regular y autorizar las tarifas, se espera que sea cuestión de tiempo para que empiece a cobrarse, siguiendo la dinámica aplicada en años anteriores para los peajes del país.

Cabe recordar que la tarifa vigente de 26.400 pesos en Pipiral entró en vigor durante el segundo semestre de 2025, luego de los ajustes correspondientes a ese periodo. Desde entonces, esta caseta se ha mantenido como la más costosa a nivel nacional, debido a las características del proyecto vial y a los esquemas de financiación establecidos.

El incremento proyectado para 2026 responde al mismo criterio aplicado en todos los peajes de Colombia, que ajustan sus tarifas de acuerdo con la inflación anual. En este caso, el cálculo se basa en el 5,10 % reportado por el Dane, cifra que sirve como referencia para las actualizaciones de precios en distintos sectores de la economía.

¿Cuánto costará el peaje de Pipiral en 2026 para todas las categorías?

De acuerdo con las tarifas del peaje de Pipiral en 2025, manejadas por Coviandina, y la cifra del IPC de 5,10 % publicada por el Departamento de Estadística Nacional (Dane), así quedarían los montos de esta caseta en 2026 para las siete categorías:

Categoría I: 27.746 pesos.

Categoría II: 54.441 pesos.

Categoría III: 37.310 pesos.

Categoría IV: 65.162 pesos.

Categoría V: 70.942 pesos.

Categoría VI: 108.568 pesos.

Categoría VII: 140.308 pesos.

¿Cuánto cuesta el peaje de Pipiral?

El peaje de Pipiral, ubicado en una de las principales vías que conecta el centro del país con los Llanos Orientales, tuvo definidas sus tarifas para el año 2025. De acuerdo con la información disponible, los valores que pagaron los conductores variaron según el tipo de vehículo que transitó por este corredor vial.

E el costo del peaje en Pipiral está actualmente desde los 26.400 pesos para las categorías más bajas hasta los 133.500 pesos para los vehículos de mayor tamaño y número de ejes, cifras que aplican a quienes se movilizan por esta importante ruta nacional. Estas tarifas hacen parte de los ajustes establecidos para el tránsito por la zona durante 2025, según Coviandina.

Categoría I: 26.400 pesos.

Categoría II: 51.800 pesos.

Categoría III: 35.500 pesos.

Categoría IV: 62.000 pesos.

Categoría V: 67.500 pesos.

Categoría VI: 103.300 pesos.

Categoría VII: 133.500 pesos.

