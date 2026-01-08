El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró diciembre de 2025 con una variación de 0,27 % mensual, para dejar el resultado acumulado del año en 5,10 %.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Impacto al bolsillo de quienes viven en Chía, Mosquera y Funza: suben los pasajes hacia Bogotá)

El dato llega pocos días después de definirse el aumento del salario mínimo para 2026 (23 %), lo que pone bajo la lupa el impacto combinado de ambos indicadores en el costo de vida.

Qué sube con el IPC en 2026 en Colombia

El IPC funciona como techo para los ajustes máximos que se pueden aplicar a múltiples gastos indispensables para los hogares.

Lee También

Entre los valores que subirán con base en el resultado (y no con el salario mínimo) están:

Arriendos de vivienda urbana

Pensiones superiores a un salario mínimo

Pólizas y planes de medicina prepagada

Matrículas y pensiones educativas

Peajes

Tarifas de transporte

Cuotas de administración

Trámites públicos y multas, calculados con la Unidad de Valor Básico (UVB)

Pesos colombianos / Getty

En arriendos, la ley establece que el incremento no puede superar el IPC ni exceder el 1 % del valor comercial del inmueble, aunque inquilino y arrendador pueden acordar aumentos inferiores.

Las pensiones equivalentes al salario mínimo también tendrán un ajuste diferenciado: para 2026 ese aumento ya quedó fijado en 23 %, independientemente del IPC.

Lee También

IPC 2026 en Colombia: inflación sigue siendo dolor de cabeza

Aunque la inflación ha mostrado moderación frente a los picos registrados en años anteriores, persisten presiones en componentes como servicios, tarifas reguladas y alimentos procesados.

En noviembre, el IPC se ubicó en 0,07 % mensual y acumuló 5,3 % anual, insinuando una desaceleración que terminó confirmándose —con matices— en el dato final de diciembre.

Proyecciones recientes de ANIF habían anticipado que el indicador terminaría por encima del 5 %, incluso rondando el 5,3 %, debido a la persistencia de costos operativos y el efecto rezagado del dólar en algunos productos importados.

¿Qué es el IPC?

El IPC mide cómo han variado los precios de la canasta familiar, construida con base en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares.

Al reflejar el comportamiento de alimentos, vivienda, transporte y otros rubros clave, la inflación se convierte en uno de los principales indicadores que condicionan el presupuesto de los colombianos.

Las empresas de servicios, instituciones educativas, administradores de edificios y arrendadores usarán desde enero el dato de 5,10 % para formalizar sus ajustes en contratos vigentes.

Con el dato oficial de inflación sobre la mesa, hogares, empresas y Gobierno ya tienen la brújula para ajustar sus presupuestos, reajustar contratos y estimar el comportamiento del consumo en los próximos meses.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.